Майже 6 тисяч гривень: у ПФУ назвали, хто отримає високі пенсії (інфографіка)

За віком пенсії отримують 73,72%. У 2023 році в Україні зафіксовано 10,5 мільйонів пенсіонерів, з яких — 2,7 мільйона осіб працюють.

Пенсіонери, що працюють, за даними Пенсійного фонду України, станом на 1 липня отримують 5 563 гривні. На сайті відомства повідомили подробиці.

Такий показник це на 251 гривню більше, ніж середня пенсія в країні. Вона становить 5 311 гривень. За розмірами призначенням виплат на липень 2023 року це понад 23% українців. Ще 10,42% отримують понад 10 тисяч гривень.

Фото: ПФУ

Видача пенсії за віком становить 73,72%. Зараз в Україні 10,5 мільйонів пенсіонерів. З цієї кількості надалі працюють 2,7 мільйона осіб.

Фото: ПФУ

Як підвищити рівень своєї пенсії в Україні

У випадку, якщо особа й надалі працює після досягнення максимального стажу, вона отримує 1% до виплат за кожен відпрацьований рік. Максимальний стаж виглядає так:

для жінок — 30 років;

для чоловіків — 35 років.

Дуже важливо для того, щоб пенсія особи перевищувала мінімум для непрацездатних осіб (2 093 гривень). У такому разі надбавку розраховуватимуть згідно з нею. Нарахування надбавки відбувається після звільнення особи з роботи.

Нагадаємо, 12 липня у ПФУ розповіли, що перевірятимуть відповідність персональних даних отримувачів виплат реальності та позбавлятимуть у разі недостовірної інформації. У Кабміні планують провести верифікацію соціальних виплат сере українців. Це стосується й пенсіонерів, які отримують виплати від держави. Тому деякі з них можуть раптово залишитися без пенсії. Під час перевірок відбуватиметься валідація даних.