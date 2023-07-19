США запровадять санкції проти Киргизстану, який допомагає Росії з озброєнням, — WP

Американські журналісти повідомили, що Киргизстан здійснював закупівлі чутливої електроніки. Це стосується спеціалізованих напівпровідників і підсилювачів напруги з компаній з Китаю та Південної Кореї.

США підтвердили, що Киргизстан допомагає Росії з озброєнням, зокрема постачає підсанкційні електроніку та обладнання. Такі дії спонукають американську владу запровадити обмеження проти азійської країни. Подробиці повідомило видання The Washington Post.

Журналісти дізналися, що низка представників європейських держав протягом кількох місяців відвідували Бішкек, столицю Киргизстану. Побували у місті й американські дипломати, але перемовини не приносили відповідних результатів.

Це підштовхнуло адміністрація президента США Джо Байдена підготувати нові економічні заходи для тиску на країну з метою припинення торгівлі з РФ. За словами американських чиновників, санкційних або занесення до "чорного списку" компаній, звинувачених у порушеннях, можуть запровадити вже цього тижня.

Киргизстан, як важать автори публікації, виявився яскравим прикладом того, що усі фактори діють одночасно. Це дозволяє створити середовище, сприятливе для ухилення від санкцій.

Підтверджує ці висновки й статистка. Загальнодоступні торгові документи демонструють масштаби киргизького тіньового ринку. Відповідні записи показують, наскільки значним є обсяг експорту Киргизстану до Росії. Відповідні показники співпраці між державами показали динаміку зростання у 2022 році у 250% порівняно з попереднім роком, до вторгнення в Україну.

Записи свідчать, що у лютому та березні компанії з Киргизстану реалізовували масові закупівлі чутливої електроніки. Це стосується спеціалізованих напівпровідників і підсилювачів напруги. Загальна вартість замовлення у китайських і південнокорейських компаній перевищувала сотні тисяч доларів.

Нагадаємо, 18 липня стало відомо, що ЄС оголосить нові санкції проти Білорусі наступного тижня. Європейські чиновники все ж не скасували заборону проти білоруських калійних добрив.