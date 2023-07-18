Запчастини для зброї та авіації: ЄС оголосить нові санкції проти Білорусі наступного тижня, — ЗМІ
За словами журналіста, європейські чиновники все ж не скасували санкції проти білоруських калійних добрив.
Журналіст Рікард Джозвяк повідомив, коли можна очікувати нових санкцій ЄС проти Білорусі. За його словами, це станеться наступного тижня. Про це медійник, який працює в агенції "Радіо Свобода Європа", написав у Twitter.
Джозвяк не назвав джерела, на які опирається, роблячи свою заяву щодо дій ЄС. Водночас наголосив, що збережеться заборона на торгівлю білоруськими калійними добривами.
У наступному дописі журналіст уточнив, на що саме накладуть нові санкції, — на складники для зброї та компоненти для авіації.
Що ж до калійних добрив, то він наголосив, що це перемога чотирьох країн-партнерів України — Польщі, Естонії, Литви, Латвії — саме вони примусили європейців не робити винятків для цієї галузі білоруської економіки.
Водночас німецьке видання DW отримало інформацію від своїх неназваних джерел у Брюсселі. За словами джерел, дата запровадження санкцій — 9 серпня. Дата обрана навмисно — саме тоді в Білорусі у 2020 році обирали президента. Після виборів почалися протестні виступи, які нинішній очільник республіки Олександр Лукашенко жорстоко придушив — людей саджали в тюрми та катували.
Також джерела DW запевнили, що незабаром ухвалять ще один пакет санкцій — цього разу санкції стосуватимуться підтримки, яку білоруська влада надає очільнику Кремля. Це буде вже сьомий пакет — попередні шість ЄС ухвалила раніше, і тривалий час ішли дискусії, на що ж накладати нові.
Нагадуємо, на території Білорусі розташовано навчальні табори мобілізованих росіян — саме в одному такому таборі під Вітебськом помітили інструкторів-"вагнерівців".
Між тим найманці ПВК "Вагнер" офіційно спустили прапор на базі у Краснодарському краї РФ та відбули у нові місця дислокації. Про це вони зняли спеціальне відео, у якому не назвали навіть напрямку переїзду.
Однак супутникові світлини, зроблені над територією Білорус, дають можливість припустити, що частина "вагнерівців" перебралась до Осиповичів на півдні Білорусі.
Інша ж частина найманців, схоже, вирішила влитись у ЗС РФ. Про це свідчить відео Міноборони Росії: показали, як кілька тисяч гармат та сотні ящиків снарядів переходять від ПВК на склади російських військових.