Запчастини для зброї та авіації: ЄС оголосить нові санкції проти Білорусі наступного тижня, — ЗМІ

За словами журналіста, європейські чиновники все ж не скасували санкції проти білоруських калійних добрив.

Related video

Журналіст Рікард Джозвяк повідомив, коли можна очікувати нових санкцій ЄС проти Білорусі. За його словами, це станеться наступного тижня. Про це медійник, який працює в агенції "Радіо Свобода Європа", написав у Twitter.

Джозвяк не назвав джерела, на які опирається, роблячи свою заяву щодо дій ЄС. Водночас наголосив, що збережеться заборона на торгівлю білоруськими калійними добривами.

У наступному дописі журналіст уточнив, на що саме накладуть нові санкції, — на складники для зброї та компоненти для авіації.

Що ж до калійних добрив, то він наголосив, що це перемога чотирьох країн-партнерів України — Польщі, Естонії, Литви, Латвії — саме вони примусили європейців не робити винятків для цієї галузі білоруської економіки.

Водночас німецьке видання DW отримало інформацію від своїх неназваних джерел у Брюсселі. За словами джерел, дата запровадження санкцій — 9 серпня. Дата обрана навмисно — саме тоді в Білорусі у 2020 році обирали президента. Після виборів почалися протестні виступи, які нинішній очільник республіки Олександр Лукашенко жорстоко придушив — людей саджали в тюрми та катували.

Також джерела DW запевнили, що незабаром ухвалять ще один пакет санкцій — цього разу санкції стосуватимуться підтримки, яку білоруська влада надає очільнику Кремля. Це буде вже сьомий пакет — попередні шість ЄС ухвалила раніше, і тривалий час ішли дискусії, на що ж накладати нові.

Нагадуємо, на території Білорусі розташовано навчальні табори мобілізованих росіян — саме в одному такому таборі під Вітебськом помітили інструкторів-"вагнерівців".

Між тим найманці ПВК "Вагнер" офіційно спустили прапор на базі у Краснодарському краї РФ та відбули у нові місця дислокації. Про це вони зняли спеціальне відео, у якому не назвали навіть напрямку переїзду.

Однак супутникові світлини, зроблені над територією Білорус, дають можливість припустити, що частина "вагнерівців" перебралась до Осиповичів на півдні Білорусі.

Інша ж частина найманців, схоже, вирішила влитись у ЗС РФ. Про це свідчить відео Міноборони Росії: показали, як кілька тисяч гармат та сотні ящиків снарядів переходять від ПВК на склади російських військових.