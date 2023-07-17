Військова техніка й автотранспорт: у мережі з'явилися знімки бази ПВК "Вагнер" у Білорусі (фото)

Десятки одиниць техніки були помічені на військовій базі в Осиповичах після того, як велика колона техніки "вагнерівців" пройшла по території Білорусі 15 липня.

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У відкритому доступі з'явилися супутникові знімки військового табору в Білорусі, де дислокуються підрозділи ПВК "Вагнер". Як повідомили журналісти New York Times, знімки свідчать про те, що на базу біля Осиповичів 16 липня прибула велика кількість військової техніки, автотранспорту й бійців угруповання "Вагнер".

"У суботу й неділю на колишню військову базу в Осиповичах, розташовану за 55 миль на південний схід від Мінська, прибуло більш ніж десяток автомобілів, включно з великими цивільними вантажівками, фургонами та легковими автомобілями", — йдеться в повідомленні.

Супутникові знімки не є остаточним доказом присутності в таборі найманців, зазначили оглядачі, але підкріплюють заяви союзників України про те, що частина "вагнерівців" досягла Білорусі. Крім того, фотографії говорять про явну активність на військовій базі, оскільки раніше цих об'єктів не було в Осиповичах.

На військовій базі 4 липня не було видно великих автомобілів. Джерело: Maxar

Транспортні засоби у військовому таборі для ПВК "Вагнер" у Білорусі, 16 липня 2023 року. Джерело: Maxar

Також повідомляється, що техніка почала поступово надходити з минулого четверга. А в неділю прибула велика група.

Польовий табір для "вагнерівців" у Білорусі після 16 липня. Джерело: Maxar

За даними розслідувачів зі спільноти "Беларускі Гаюн", 15 липня в Білорусі помітили велику колону легкових і вантажних автомобілів із номерами "ЛНР" і "ДНР". Техніка пройшла через Рогачов у бік Бобруйська, а потім — на Осиповичі.

У колоні помічено щонайменше 60 автомобілів, пишуть спостерігачі. Серед них — пікапи, великі фури, "буханки" (УАЗ) і мінімум 3 автобуси для перевезення людей. Водночас колону супроводжувала ДАІ РБ.

Рух колони ПВК "Вагнер". Джерело: "Мілітарний"

"Сукупність факторів вказує, що це колона ПВК "Вагнер", яка вночі в'їхала в Білорусь із РФ у районі Кричова. Маршрут вказує на те, що колона ПВК "Вагнер" рухається в наметовий табір у село Цель", — підсумував "Беларускі Гаюн".

Нагадаємо, 16 липня, на кордоні Російської Федерації та Білорусі підняли прапор РФ і ПВК "Вагнер". Прапор було піднято біля КПП біля села Дубовичка, через яке рухалася колона найманців.