На російсько-білоруському кордоні підняли прапор РФ і ПВК "Вагнер", — розслідувачі (фото)

За даними аналітиків, прапор було піднято з боку траси Р43, по якій рухалася ПВК "Вагнер".

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У неділю, 16 липня, на кордоні Російської Федерації та Білорусі підняли прапор РФ і ПВК "Вагнер". Про це повідомляє моніторинговий канал "Беларускі Гаюн".

У повідомленні йдеться про те, що прикордонному переході "Звінчатка-Понятівка" на КПП, де проходять колони ПВК "Вагнер", піднято їхній прапор.

На російсько-білоруському кордоні підняли прапор РФ і ПВК "Вагнер"

На фото можна помітити, що прапор найманців Пригожина піднято з боку РФ на КПП біля с. Дубовичка.

"Саме цей перехід виводить на трасу Р43, по якій колона "Вагнера" рухалася в напрямку наметового табору в с. Цель", — ідеться на каналі.

Перехід "Звінчатка-Понятівка"

Нагадаємо, що вранці 15 липня на території Республіки Білорусь було помічено велику колону легкових і вантажних автомобілів на номерах так званих "ДНР/ЛНР".

14 червня ЗМІ писали про те, що глава ПВК "Вагнер" Євген Пригожин свідомо допустив оприлюднення знімка, на якому він сидить у спідній білизні на ліжку. На думку журналістів, так Пригожин намагався показувати, що не тільки знає тяжкість і поневіряння війни здалеку, а й розділяє їх.

У своєму звіті від 14 червня аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) дійшли висновку, що президент Росії Володимир Путін хоче зберегти приватну військову компанію "Вагнер" як військову силу, але окремо від її керівника Євгена Пригожина.