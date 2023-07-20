Як оформити субсидію за спрощеною процедурою: покрокова інструкція (відео)

Спрощений механізм звернення за житловою субсидією, як запевняють у ПФУ, звільнить громадян від потреби збирати довідки і витрачати час на заповнення декларації.

Українці вже можуть подавати звернення на житлову субсидію за спрощеною процедурою. Зробити це можна на сайті Пенсійного фонду України (ПФУ), повідомляє пресслужба держструктури.

Як подати заяву на субсидію за спрощеною процедурою?

Для цього потрібно виконати декілька простих дій:

відкрити вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду;

у верхньому правому кутку натиснути "Вхід";

авторизуватися, використавши електронний кваліфікований підпис (КЕП), вказати назву акредитованого центру сертифікації ключів, який згенерував КЕП, завантажити файл ключа та ввести пароль;

в особистому кабінеті в лівому боковому відкрити розділ "Комунікації з ПФУ", а потім обрати "Заява на житлову субсидію чи пільгу". У новому вікні натиснути "Продовжити";

далі вибрати "Заява про призначення та надання житлової субсидії за експериментальним проєктом";

заповнити усі потрібні поля. Вказати інформацію про себе, внести паспортні та адресні дані, додати інформацію про учасників звернення та банківські реквізити, на які надходитимуть кошти, якщо субсидію призначать;

якщо заява подається не за зареєстрованим, а за фактичним місцем проживання, потрібно додати скановану копію договору оренди. Для цього потрібно натиснути кнопку "Додати файл";

далі тиснете на "Сформувати заяву", яка знаходиться в кінці онлайн-форми.

перевіряєте внесені дані, після чого тиснете на "Підписати та відправити у ПФУ". Автоматизована система перевірить повноту та коректність заповнення заяви;

дізнатись про призначення субсидії можна у розділі "Мої звернення" — "Статус звернення".

Чи можуть відмовити у призначенні субсидії?

Житлову субсидію не вдасться оформити громадянам, у яких є прострочена на понад три місяці заборгованість з оплати житлово-комунальних послуг. При цьому сума боргу має перевищувати 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (680 гривень).

Також пільгу не надають, якщо:

загальна площа квартири перевищує 130 кв. м та 230 кв. м у будинках;

член сім’ї протягом 12 місяців перед призначенням субсидії здійснив операцію на суму понад 50 тис. грн;

особа має на депозитному банківському рахунку (рахунках) кошти в сумі, що перевищують 100 тис. грн, або облігації внутрішньої державної позики на загальну суму понад 100 тис. грн;

наявний транспортний засіб, з року випуску якого минуло менше ніж 5 років та/або більше ніж один транспортний засіб, з року випуску якого минуло менше ніж 15 років (крім мопеда і причепа);

у складі сім’ї є повнолітні що не працюють (і які не мають статусу безробітного) або чий середньомісячний дохід менший за мінімалку, чи особи, які не сплачують ЄСВ протягом трьох місяців.

Раніше ЗМІ дізналися, що під час опалювального сезону 2022/2023 українці в середньому отримували до 1600 гривень субсидії щомісяця. Також нагадаємо, що в Україні діє заборона на стягнення боргів за житлово-комунальні послуги з переселенців, якщо заборгованість виникла після повномасштабного вторгнення ЗС РФ в Україну.