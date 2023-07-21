Здатні повторити? У ЗСУ розповіли, чи почне РФ знову обстрілювати енергоінфраструктуру

У Повітряних силах оцінили, чи здатна Росія відновити масовані обстріли України, як це відбувалося 2022 року.

З осені 2023 року ЗС РФ можуть відновити ракетні та дронові обстріли по об'єктах енергетичної інфраструктури нашої країни. Про це сказав в інтерв'ю виданню "РБК-Україна" спікер Командування Повітряних сил ЗСУ, полковник Юрій Ігнат.

"Не виключено, оскільки об'єкти енергетики атакують не тільки крилатими ракетами, а й дронами-камікадзе. Завжди ж дрони летіли по підстанціях. Ми бачимо, що дрон може величезної шкоди завдати, якщо потрапляє у вразливе місце", — сказав він.

На думку Ігната, країна-агресор нарощуватиме виробництво далекобійної високоточної зброї. Для цього РФ уже будує заводи з виробництва FPV-дронів. Також з'являється дедалі більша кількість "Ланцетів", які атакують наші засоби ППО та військову техніку. Крім цього, росіяни хочуть збирати у себе дрони-камікадзе "Shahed".

"Бачимо, що виробництво ракет теж триває. Можливо, будуть якісь паузи для накопичення для удару. Але не забувайте, що можливості Росії не безмежні", — додав Юрій Ігнат.

Як вважає речник Командування Повітряних сил ЗСУ, зупинити РФ можна за допомогою потужного санкційного тиску, щоб агресор позбувся можливості отримувати технологічні деталі для виготовлення ракет і дронів. Але поки що Москві вдається обходити обмеження.

"Те, що вони намагатимуться знову дошкуляти, можливо, якимись точковими ударами по якихось об'єктах паливно-енергетичного сектору — цього не можна виключати", — підсумував офіцер.

Чи загрожують українцям блекаути

За словами директора центру "Психея" Геннадія Рябцева, повного блекауту українцям можна не боятися.

"Навіть потужні атаки РФ на критичну енергетичну інфраструктуру не здатні призвести до повного і тривалого відключення для більшості споживачів", — сказав він 20 липня.

На його думку, ситуація може бути складнішою, ніж минулої зими, коли існували графіки відключення електроенергії. Причина: надійність енергосистеми похитнулася через брак енергетичного балансу та малу кількість резервних потужностей.

Водночас він додав, що багато споживачів уже підготувалися до нового опалювального сезону і забезпечили себе приладами для альтернативної генерації.

Раніше 18 липня член парламентського комітету з питань енергетики та ЖКГ Сергій Нагорняк розповів, що відновлення енергосистеми йде повільно. Тому, якщо Росія відновить масовані ракетні удари, в Україні знову почнуть відключати електрику.