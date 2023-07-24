Роботодавцям буде не солодко: в Україні хочуть посилити відповідальність за затримки зарплат

Якщо Верховна Рада схвалить законопроєкт — роботодавців зобов'яжуть не тільки погасити всі заборгованості, а й заплатити пеню за прострочені виплати.

Через повномасштабну війну з Росією багато підприємств зазнали відчутних економічних втрат, тож позбавлені можливості виплачувати вчасно і в повному обсязі. Але є й такі роботодавці, які не доплачують своїм співробітникам, розраховуючи, що всі проблеми можна списати на війну. Таких роботодавців хочуть зобов'язати не тільки погасити всі заборгованості, а й заплатити пеню за прострочені виплати. Про це йдеться в законопроєкті №9510, зареєстрованому 19 липня у Верховній Раді України головою Комітету ВРУ Галиною Третьяковою.

Так, у пояснювальній записці до документа йдеться, що заборгованість із виплати зарплат на підприємствах-банкрутах станом на 1 січня 2021 року перевищувала 1,1 млрд грн. Війна тільки поглибила проблему заборгованості із зарплат і загострила необхідність ухвалення змін до законодавства, які:

посилять відповідальність роботодавця за затримку заробітної плати;

забезпечать належний законодавчий захист права працівника на своєчасне отримання винагороди за працю;

гарантують працівникові першочергове одержання заборгованості із заробітної плати та адекватної грошової компенсації збитків, яких він зазнав унаслідок порушення строків її виплати;

задовольнять грошові вимоги працівників у разі неплатоспроможності роботодавця.

Тож, зважаючи на те, що заборгованості виплат зарплат на деяких підприємствах продовжують збільшуватися, ініціатори нового законопроєкту запропонували механізм, який, як очікується, допоможе уникнути появи боргів.

Пропонується, наприклад, дозволити працівникові тимчасово не виконувати свої обов'язки, якщо виплати із зарплати перевищують строк у 15 календарних днів. Також законопроєкт №9510 пропонує:

зобов'язати роботодавця, у разі затримки виплати зарплати строком понад 15 календарних днів після закінчення місяця, за який провадиться виплата, виплатити працівникові пеню в розмірі та на умовах, визначених трудовим або колективним договором, але не менш як облікову ставку НБУ з розрахунку на рік за кожний день затримки, і виплатити всю суму заборгованості із заробітної плати;

розширити підстави для видання судових наказів, у тому випадку, якщо заявлено вимогу не тільки про стягнення заборгованості із заробітної плати, а також нарахованої на день виплати суми компенсації втрати частини заробітної плати та пені у зв'язку з порушенням строків її виплати;

виплачувати працівникові компенсацію в розмірі трьох середньомісячних заробітних плат працівника за дванадцять місяців, що передують місяцю, в якому відкрито справу про банкрутство або припинено трудовий договір у разі звільнення працівника до порушення зазначеної справи. При цьому максимальний розмір компенсації не може перевищувати дванадцяти мінімальних заробітних плат на 1 січня відповідного року.

Нагадаємо, найвищу середню зарплату станом на 19 червня отримували PHP розробник рівня Senior — 160 тис. грн і керівник у логістиці — 150 тис. грн.

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