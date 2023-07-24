Зернова угода — Україна втратила 18 млрд доларів виручки через блокаду портів

Блокада морских портов Украины привела к тому, что Киев потерял 18 млрд долларов выручи и 500 тысяч рабочих мест. Международное общество согласилось с пиратством РФ в Черном море.

Через блокування морських портів Україна вже втратила щонайменше 10% ВВП, 18 млрд доларів США валютної виручки, 500 тис. робочих місць і 135 млрд грн податків. Втрати можна порівняти з бюджетом витрат нашої країни на освіту або охорону здоров'я, повідомляють у Федерації роботодавців транспорту України (ФРТУ).

Зазначається, що Росії в рамках "зернової угоди" вдалося узаконити "право на піратство" в морі, завдяки чому країна-агресор повністю контролювала зовнішню торгівлю України в Чорному морі та в протоці Босфор.

"Міжнародне співтовариство стало свідком зухвалого піратства в дії, і, на жаль, де-факто погодилося з таким станом речей", — кажуть у відомстві.

Водночас РФ зберігає можливість вільно торгувати й отримувати доходи від експорту. Тому у Федерації роботодавців транспорту впевнені, що українські порти мають бути повністю розблоковані найближчим часом. Для цього, як вважають у відомстві, потрібно зробити низку кроків.

"Потрібно заручитися підтримкою зарубіжних партнерів, які зможуть забезпечити Україну усім необхідним озброєнням для можливості силового припинення терористичних і піратських посягань з боку Росії на вільне комерційне судноплавство в порти України. Також потрібні заходи щодо зміцнення оборонного сектору та забезпечення безпеки суден у Чорноморському регіоні — комплексний моніторинг, протиракетна оборона, виявлення та знешкодження морських мін", — наголосили у ФРТУ.

Раніше повідомлялося, що Росія хоче повністю виключити Україну зі світового ринку продовольства. Як стало відомо оглядачам The Financial Times, президент РФ Володимир Путін запропонував "альтернативну" зернову ініціативу, згідно з якою Катар платитиме Москві за доставку російського зерна до Туреччини.

Нагадаємо також, що 21 липня Білий дім назвав найімовірніший шлях вивезення українського зерна. Як вважає Джон Кірбі, зерно з України ймовірно експортуватиметься сухопутними шляхами. Утім, цей шлях менш ефективний порівняно з морськими маршрутами.