Альтернативний маршрут: Литва запропонувала возити зерно з України через країни Балтії

За словами дипломатів, морські порти країн Балтії мають велику пропускну здатність. Крім того, у МЗС Литви також заговорили про спрощення адміністративних процедур.

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс разом із міністром зв'язку Марюсом Скуодісом і міністром сільського господарства Кястутісом Навіцкасом звернувся до голів Європейської комісії (ЄК) з пропозицією посилити транспортний маршрут між Україною та країнами Балтії, щоб забезпечити альтернативний варіант для експорту українського зерна та іншої продукції. Про це повідомляють у МЗС Литовської республіки.

У листі наголошується, що рішення Росії вийти із зернової угоди і подальші масовані ракетні атаки Одеського порту погіршують і без того складну ситуацію з продовольчою безпекою у світі.

Міністри вважають, що транспортний маршрут між Україною та країнами Балтії може стати альтернативою для експорту українського зерна. Тим паче в разі застосування спрощених адміністративних процедур на польсько-українському кордоні, запровадження зелених ліній і перенесення митних процедур до портів країн Балтії, на думку литовського уряду, можна буде перевозити в кілька разів більше сільгосппродукції як автомобільним, так і залізничним транспортом.

"Інфраструктура країн Балтії може стати перспективним і надійним транзитним маршрутом для української продукції. Морські порти країн Балтії мають велику пропускну спроможність для сільськогосподарської продукції — 25 млн тонн на рік тільки по зерну", — йдеться в листі.

Міністри пропонують Європейській комісії активно співпрацювати з усіма державами-членами ЄС, щоб забезпечити транзит українських товарів і оцінити конкретні заходи, запропоновані Литвою, для зміцнення альтернативного маршруту Балтійського шляху.

Нагадаємо, 24 липня Володимир Зеленський заявив, що вірить у домовленості з Європейською комісією і назвав можливе блокування Польщею експорту агропродукції після 15 вересня "в жодному разі не припустимим".

Також 22 липня повідомлялося, що Росія має намір повністю виключити Україну зі світового ринку продовольства, оскільки у президента РФ Володимира Путіна є "альтернативна" зернова ініціатива, згідно з якою Катар платитиме Москві за доставку російського зерна до Туреччини.