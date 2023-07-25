Близько 30 суден зупинилися біля порту в Ізмаїлі після атак ЗС РФ на Одеську область, — ЗМІ

За словами журналістів, біля Ізмаїла зупинилося близько 29 суден, зокрема танкери, які перевозять хімічні речовини. Ще три судна кинули якір уздовж водного шляху, що веде до терміналу Рені-Одеса.

Майже 30 суден зупинилися біля найважливішого портового терміналу Ізмаїла після атаки Росії на Одеську область. Так, було знищено зернові склади на річці Дунай. Про це пише видання Reuters.

За словами журналістів, біля Ізмаїла зупинилося близько 29 суден, зокрема танкери, які перевозять хімічні речовини. Такий висновок було зроблено виходячи з даних аналітичної компанії MarineTraffic.

Крім того, як ідеться в матеріалі, ще три судна кинули якір уздовж водного шляху, що веде до терміналу Рені-Одеса.

Джерела в страховій галузі повідомили журналістам, що страхування від військових ризиків для українських портів, які були частиною зернової угоди, призупинено. Деякі провайдери також розглядають питання про те, чи продовжувати надавати прикриття для дунайських портів.

Журналісти зазначили, що після зриву угоди щодо зернового коридору та посилення атак Росії на порти та інфраструктуру страховики військових ризиків сформували незалежні погляди і почали вирішувати, що саме вони готові страхувати.

"Складність тут у тому, що, на відміну від оцінюваного товару, вартість страховки для України зараз не піддається моделюванню", сказав Рейтер Девід Сміт, голова відділу корпусних і морських зобов'язань страхового брокера McGill.

Нагадаємо, що британські ЗМІ раніше повідомляли, що Росія хоче повністю прибрати Україну зі світового ринку зерна. Так, президент РФ Володимир Путін запропонував "альтернативну" зернову ініціативу, яку офіційно представлять пізніше.

Також 24 липня стало відомо, що Литва запропонувала возити зерно з України через країни Балтії. За словами дипломатів, морські порти країн Балтії мають велику пропускну здатність. Крім того, у МЗС Литви також заговорили про спрощення адміністративних процедур.