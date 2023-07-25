Вихід на пенсію в 60 років: у ПФУ розповіли, кому з українців доведеться почекати з відпочинком

За даними Пенсійного фонду України, для отримання пенсії у віці 63 років у 2023 році потрібно мати від 20 до 30 років стажу. Ці вимоги зростатимуть із часом.

В Україні збільшуються вимоги до мінімального стажу, необхідного для того, щоб була пенсія в 60 років. Через це в багатьох може не вийти піти на заслужений відпочинок до цього віку. Про це повідомила пресслужба ПФУ.

Україна систематично підвищує вимоги до мінімального страхового стажу для отримання пенсії у віці 60 років. Наприклад, у 2023 році громадянам потрібно мати 30 років страхового стажу для отримання пенсії. Однак із кожним роком цей період збільшується, і до 2028 року мінімальний необхідний стаж становитиме вже 35 років.

За даними джерела, багато українців зіткнуться з ситуацією, коли через п'ять років у них не буде достатнього стажу для виходу на пенсію у віці 60 років. У результаті їм доведеться чекати до 63 або навіть 65 років, щоб отримати можливість вийти на пенсію.

У 2023 році, щоб отримати пенсію у віці 63 років, громадянам потрібно мати стаж роботи від 20 до 30 років. У тому разі, якщо вони планують отримати пенсію в 65 років у 2023 році, необхідний стаж роботи від 15 до 20 років. Важливо зазначити, що ці вимоги поступово посилюватимуться з часом, що може вплинути на умови отримання пенсії в майбутньому.

У тому разі, якщо українець працював деякий час за кордоном, цей стаж можуть врахувати для визначення права на отримання пенсії, але це не вплине на розмір виплат.

Нагадаємо, в Україні можуть запровадити нові підстави для позбавлення громадян пенсійних виплат. Зокрема, у Раді є законопроєкт, яким пропонується, щоб жителі тимчасово окупованих територій отримували їх від України лише за умови, що їм не виплачувала пенсію країна-агресор. Також нагадаємо, що в українців є право звернутися за призначенням пенсійних виплат протягом трьох місяців після настання права на них.

А 1 липня в Україні відбулася чергова у 2023 році індексація пенсій. Фокус дізнався, хто з українців отримав солідну надбавку. Нагадаємо також, яка помилка в трудовій книжці залишить українців без пенсійних виплат.