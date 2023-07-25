В Україні проведуть експеримент із зарплатами: що зміниться і кого торкнеться

Завдяки експерименту фахівці отримають і вивчать дані про фонд оплати праці деяких громадян, щоб проаналізувати їх і зіставити отриману інформацію з реальними потребами громадян.

В Україні з'явиться експериментальний механізм оплати праці державних службовців. Спочатку експеримент перевірять на виплатах громадян, які працюють у державних органах і відомствах. Про це йдеться в урядовій постанові №734.

Що відбувається

Експериментальний проєкт передбачає, що буде запроваджено єдині підходи до формування фонду оплати праці держслужбовців:

в органах державної влади;

інших державних органах;

апараті або секретаріаті, що фінансується з держбюджету.

Завдяки цьому фахівці отримають і вивчать дані про фонд оплати праці держслужбовців у держорганах, щоб проаналізувати їх і зіставити отриману інформацію з реальними потребами громадян.

Під час експерименту всі надбавки за вислугу років і ранг держслужбовців розраховуватимуть з огляду на стаж держслужби, який отримає особа, що обіймає певну посаду, і ранг держслужбовця, який їй присвоять у плановому бюджетному періоді. При цьому Фонд оплати праці формуватимуть із розрахунку граничної чисельності співробітників держоргану.

Кого торкнеться нововведення?

У списку учасників експериментального проєкту є 40 відомств і держорганів:

Міністерство освіти;

Мінагрополітики;

Мінветеранів;

Міністерство енергетики;

Мінмолодьспорт;

Міністерство соцполітики;

Харківська обласна державна (військова) адміністрація;

міжрегіональні управління Нацдержслужби;

районні державні (військові) адміністрації.

Тим часом в Україні для роботодавців, які без видимих на те причин затримують зарплати своїм співробітникам або зовсім їх не виплачують, посилаючись на війну, хочуть ввести нові покарання. Так, у законопроекті №9510, зареєстрованому 19 липня у Верховній Раді України, пропонується дозволити працівникові тимчасово не виконувати свої обов'язки, якщо виплати із зарплати перевищують термін у 15 календарних днів. Детально про це Фокус розповідав у матеріалі:"Роботодавцям буде не солодко: в Україні хочуть посилити відповідальність за затримки зарплат".

Також нагадаємо, що відбувається з ринком праці в Україні у 2023 році на тлі війни.