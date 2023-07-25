У київському транспорті з'явився новий спосіб оплати проїзду: як скористатися

Влада Києва каже, що тепер оплатити поїздку в громадському транспорті столиці буде набагато легше і швидше.

Кияни та гості столиці тепер можуть оплачувати проїзд у громадському транспорті за допомогою додатка Apple Pay. Про це 25 липня повідомила пресслужба Київської міської адміністрації (КМДА).

Кому підходить нововведення?

Зазначається, що оплачувати проїзд по-новому зможуть ті, хто користується iPhone або Apple Watch. Функція оплати за допомогою Apple Pay називається "Експрес-проїзд".

"Оплата пристроєм Apple в один дотик зробить поїздку до пункту призначення легшою та швидшою", — розповів керівник цифрової трансформації Києва та заступник голови КМДА Петро Оленич.

Як підключити функцію "Експрес-проїзд"

Для початку кредитну або дебетову картку потрібно додати в Apple Wallet. А підключити режим "Експрес-проїзд" можна так:

відкриваєте застосунок "Гаманець" на iPhone і обираєте картку;

натисніть кнопку "Більше", а потім — "Дані картки";

потім клікаєте на "Параметри експрес-проїзду";

обираєте потрібну кредитну або дебетову картку.

Чому громадський транспорт у Києві може стати безкоштовним?

Про таку можливість 18 липня заявив директор Департаменту транспорту та інфраструктури КМДА Руслан Кандибор. Він пояснив, що якби проїзд у громадському транспорті коштував 30 гривень, то тоді місту вдавалося б покривати всі витрати на перевезення пасажирів.

"Але сьогодні з громадським транспортом у Києві стільки проблем, що нам уже простіше зробити його безкоштовним. І, напевно, ми до цього і прийдемо. У нас тільки пільговиків понад 50% пасажирів. Зрештою, ми будемо змушені підняти руки, здатися і сказати, що громадський транспорт у Києві стане безплатним", — сказав він.

Нагадаємо, у місті Стрий, що у Львівській області, з 1 серпня запроваджують нові правила перевезення пільговиків у громадському транспорті. Так, в одного пенсіонера буде лише 30 безкоштовних поїздок, а коли ліміт буде вичерпано, пенсіонерам доведеться платити за поїздку повну вартість.

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