Виплати переселенцям: як і кому приходитимуть гроші (відео)

Підхід до виплати грошей як допомоги переселенцям на проживання буде змінено вже в серпні. Так, наприклад, ВПО отримуватимуть фіндопомогу протягом півроку, але зможуть продовжити собі виплати після цього терміну

З 1 серпня на деяких переселенців чекають зміни у виплатах від держави. Зокрема, тепер виплати не надаватимуться за кожен повний місяць незалежно від дати звернення переселенця. Про це повідомляє пресслужба Мінсоцполітики.

Зазначається, що тепер виплати надаватимуться на сім'ю протягом півроку. Після закінчення цього терміну у переселенців буде можливість продовжити виплати ще на один шестимісячний термін. Також з'явилися додаткові критерії та умови призначення виплат відповідно до майнового стану та терміну перебування за кордоном.

У Міністерстві соціальної політики додають, що якщо з тих чи інших причин ВПО перестане отримувати допомогу, то орган соціального захисту населення повідомить одержувача виплат про це.

Додамо також, що суми виплат для переселенців залишаться колишніми:

дорослим українцям платитимуть по 2 тисячі грн щомісяця

дітям та особам з інвалідністю виплачуватимуть по 3 тисячі гривень щомісяця.

Кого з ВПО позбавлять державних виплат

Насамперед це стосується переселенців, які:

залишаються поза Україною понад 30 календарних днів поспіль без обґрунтованих причин, які можна було б підтвердити документально (обґрунтованими вважаються причини, коли особа була у службовому відрядженні або на стажуванні, перебувала на лікуванні чи реабілітації, доглядала хвору дитину, оздоровлювала дитину тощо).

повернулися до місця проживання, з якого раніше виїхали.

На початку липня стало відомо, що українські переселенці неправомірно отримали щонайменше 893 мільйони гривень виплат від держави. Аналітики поділилися даними, згідно з якими майже 151 тисяча громадян виїхали з України після початку повномасштабної війни, але 94 тисячі з них все одно отримують виплати від країни.

Тим часом ВПО, які виховують дітей і замислюються про власний бізнес, можуть отримати фінансову підтримку в розмірі 150 тисяч гривень. Для цього потрібно стати учасником програми, яку курує один із благодійних фондів.