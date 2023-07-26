Пенсія в 50 років: хто з українців може вийти на заслужений відпочинок раніше терміну

Вийти на пенсію в 50 років можуть виключно жінки або багатодітні батьки, яким надано таке пільгове право.

В Україні певні громадяни, які досягли пенсійного або передпенсійного віку, мають можливість вийти на заслужений відпочинок у 50 років, замість встановлених зазвичай 60 років. Однак, для цього необхідно дотриматися певних умов, а саме: мати достатній стаж роботи та належати до певної категорії. Про це повідомляють у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Хто може вийти на пенсію в 50 років

Ця перевага доступна для жінок незалежно від їхньої професійної діяльності або інших обставин.

Однак для цього потрібно відповідати кільком вимогам:

народити п'ятьох і більше дітей

мати 15 років страхового стажу

Зверніть увагу! Можливість виходу на пенсію в 50 років для жінок виключно для них, і вона не поширюється на чоловіків. Якщо жінка не скористалася цією можливістю і не вийшла на пенсію в 50 років, то чоловік не може зробити це на себе замість неї.

Однак, багатодітним батькам надається певне пільгове право. У деяких країнах або регіонах, багатодітні батьки можуть мати можливість вийти на пенсію в 55 років, за умови, що у них є мінімальний страховий стаж, який зазвичай становить 20 років. Ця пільга надається як підтримка сімей з багатьма дітьми.

Як оформити таку пенсію

Для цього потрібно подати такі документи:

документ, що посвідчує особу

документ, що засвідчує набутий страховий стаж

свідоцтва про народження дітей або їхні паспорти

Можливість подати заяву про призначення дострокової пенсії виникає не раніше, ніж за один місяць до досягнення пенсійного віку і бажано не пізніше трьох місяців після цієї події, до органу Пенсійного фонду.

За умови, що заяву було подано своєчасно, виплати пенсії буде нараховано з дня, коли вам виповнилося 50 років (для жінок, які виходять на дострокову пенсію).

Що буде з пенсіями українців у серпні

У березні 2023 року відбувся перший етап індексації пенсій на 19,7%, який торкнувся всіх пенсіонерів, які отримують пенсію за Законом України "Про загальнообов'язкове пенсійне страхування". Це підвищення торкнулося понад 10 мільйонів українців.

Потім другий етап індексації пенсій відбувся у квітні, і третій, останній етап індексації — у липні.

Слід зазначити, що у 2023 році додаткових підвищень пенсій не планується. Із серпня поточного року всі українці, чиї пенсії перераховуються, мають отримувати оновлені суми, що відповідають рівню індексації.

Середній розмір надбавки становить від 400 до 700 гривень. Для кожного пенсіонера індексацію обчислювали індивідуально. Водночас що більшу пенсію отримувала людина, то більше їй додавали до неї.

Перерахунок зробили для:

державних службовців

працівників місцевого самоврядування

народних депутатів

науковців

працюючих пенсіонерів

осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

людей, звільнених з військової служби (збільшили пенсії по інвалідності)

Ці групи населення отримають або вже отримали підвищення до своїх пенсійних виплат.

Нагадаємо, в Україні існують заходи примусового виконання рішення судової інстанції, тому пенсіонери-боржники можуть позбутися 50% виплат.

Ще Фокус 21 липня писав, що деяким категоріям пенсіонерів до кінця року можуть підняти виплати. У Мінсоцполітики вивчають питання, як зробити більшими пенсії тим літнім українцям, які отримують менше 3-4 тисяч гривень.