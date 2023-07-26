Тепер простіше простого: Кабмін ще більше спростив оформлення житлових субсидій

В уряді запустили вдосконалений механізм оформлення субсидії, тож тепер українцям не потрібно збирати численні довідки.

Кабмін України під час засідання 25 липня удосконалив механізм швидкого оформлення та надання житлових субсидій. Про це заявив у своєму Telegram-каналі прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, тепер соціальна підтримка громадян стане ще доступнішою.

"Ухвалено рішення, яке забезпечить автоматичний обмін інформацією між Пенсійним фондом і Державною міграційною службою. Це зробить соціальну підтримку тих, хто її потребує, ще більш адресною та доступною", — сказано в його повідомленні.

Йдеться про те, що українці тепер зможуть користуватися спрощеною процедурою оформлення субсидій. Тобто громадянам не потрібно збирати численні довідки. Подавати спрощену заяву на субсидію можна онлайн:

через "Дію";

в онлайн-кабінеті на вебпорталі або в застосунку Пенсійного фонду України (ПФУ).

Також спрощену заяву можна подати:

поштою;

через сервісні центри ПФУ;

через уповноважених осіб у сільських, селищних, міських радах;

у центрі надання адміністративних послуг (ЦНАП).

У заяві потрібно буде вказати інформацію:

про всіх членів домогосподарства;

про місце проживання;

реквізити рахунку, на який мають нараховувати субсидію, якщо її призначать.

Кому відмовлять у призначенні субсидії

Громадянам із простроченою більш ніж на три місяці заборгованістю з оплати житлово-комунальних послуг. При цьому загальна сума боргу має перевищувати 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (680 гривень).

Також у наданні субсидії буде відмовлено, з таких причин: