Китай готовий купувати крадене українське зерно за безцінь у Росії, — ЗМІ

За словами громадського діяча Артура Харитонова, Китай керується не тільки власною вигодою, а й діє в інтересах російської економіки.

Китай зацікавлений у купівлі в Росії краденого українського зерна. Про це 26 липня заявив президент громадської організації "Ліберально-демократична ліга України" Артур Харитонов у коментарі Hromadske.

За його словами, Китай готовий купувати крадене зерно не тільки через те, що воно походить з України, а й також через його ціну, оскільки Росія продає його, фактично, за безцінь.

За словами Харитонова, Китай активно укладає важливі угоди з російською аграрною сферою і, схоже, до цього процесу долучилася і Республіка Білорусь.

"Важливо розуміти, що Китай підписує важливі угоди з російською аграрною сферою. І особливо, що мені виглядає ще більш цинічним, крім російської, це ще й білоруська історія. Білорусь обіцяє перекрити проблеми, пов'язані з нестачею української агропродукції", — додав Харитонов.

Він також підкреслив, що в цьому випадку Китай керується не тільки власними економічними інтересами, а й "піклується" про інтереси російської економіки.

Нагадаємо, 25 липня в Кремлі заявили, що РФ готова повернутися до зернової угоди, яку було припинено 18 липня, якщо її умови буде виконано.

Крім того, 25 липня американські журналісти писали про те, що деякі судновласники можуть ухвалити рішення про захід в українські порти навіть за умови підвищеного ризику в разі, якщо отримають гарантії від урядів Туреччини та України