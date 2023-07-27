Доплата за понаднормовий стаж та перерахунок пенсій: хто з українців отримає додаткові виплати

У ПФУ наголосили, що мінімальний розмір пенсії за віком та доплата за понаднормовий стаж, які залежать від прожиткового мінімуму, можуть переглядатися лише для непрацюючих пенсіонерів. Тоді як для осіб, що працюють, при зростанні прожиткового мінімуму перерахунки відбуваються після звільнення з роботи.

Заступник начальника Головного управління Пенсійного фонду Вінниччини Лариса Дика розповіла, що українці можуть отримати доплату до пенсії за понаднормовий стаж. Також вона пояснила, за яких умов відбувається перерахунок пенсій для осіб, що працюють. Про це повідомили в пресслужбі ПФУ в Facebook.

"Громадяни мають право призначити пенсію, отримувати її та продовжувати працювати, навіть на тій же посаді, крім пенсіонерів, які отримують пенсію за вислугу років", — сказала Лариса Дика.

З її слів, пенсія за віком збільшується на 1% розміру пенсії за кожен повний рік страхового стажу понад 35 років для чоловіків та 30 — жінок. Проте для осіб, які втратили працездатність, пенсія не може збільшитися на понад 1% прожиткового мінімуму, який нині становить 2093 гривні для осіб, що втратили працездатність.

"Максимальний розмір доплати — 20,93 грн. До прикладу, якщо у пенсіонера понад обов’язкову норму страхового стажу є ще 10 років, то його доплата становитиме 209,30 грн", — пояснила вона.

Пенсіонерам, які працюють після призначення пенсії, кожні два роки проводять перерахунки, які відбуваються з урахуванням стажу або й з урахуванням заробітної плати після попереднього призначення або перерахунку пенсії. Зокрема, обирають найвигідніший варіант перерахунку.

Лариса Дика зазначила, що при зміні прожиткового мінімум незалежно від факту роботи пенсіонера перераховуються (збільшуються) надбавки, доплати, підвищення та інші виплати, встановлені законодавством. Проте мінімальний розмір пенсії за віком та доплата за понаднормовий стаж, які залежать від прожиткового мінімуму, переглядаються лише для пенсіонерів, що не працюють. Тоді як для тих, хто працює, при зростанні прожиткового мінімуму доплата за понаднормовий стаж перераховується лише після звільнення з роботи.

Нагадаємо, за дотриманням певних умов деякі українці можуть вийти на пенсію у 50 років, замість встановлених зазвичай 60 років.

21 липня Фокус писав, що деяким категоріям пенсіонерів можуть підняти виплати до кінця року. Зокрема, нині вивчають питання, як збільшити пенсії тим пенсіонерам, які отримують менше ніж 3-4 тисячі гривень.