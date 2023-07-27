Навіть без "зернового коридору": в НБУ прогнозують прискорення зростання економіки України

У Національному банку повідомили, що стрімке уповільнення інфляції та стійка ситуація на валютному ринку уможливили початок циклу зниження облікової ставки.

В Україні вперше з 2022 року буде знижено облікову ставку. Так, Національний банк 27 липня оголосив, що знизив облікову ставку з 25% до 22%. Новий показник почне діяти з 28 липня, повідомляє пресслужба регулятора.

Найімовірніше, це не останнє зниження облікової ставки. Так, в офіційному релізі Нацбанку сказано про "цикл зниження". При цьому наголошується, що зміни відбуватимуться плавно — щоб не завадити тенденції до стійкого уповільнення інфляції та стійкості валютного ринку. Прогнозується також, що незважаючи на зниження ставки, гривневі депозити все одно будуть вигідними.

"Стрімке уповільнення інфляції та стійка ситуація на валютному ринку уможливлюють початок циклу зниження облікової ставки. З огляду на поліпшення інфляційних очікувань та прогноз подальшого сповільнення інфляції, поточне та прогнозоване зниження ставки узгоджується зі збереженням привабливості гривневих заощаджень", — зазначають у пресслужбі.

Ще в НБУ поліпшили макроекономічний прогноз на 2023/2024 роки. Зокрема, тепер регулятор вважає, що інфляція буде на рівні 10,6% (у попередньому прогнозі показник становив 14,8%), а зростання ВВП — 2,9% (було лише 2%).

"Новий макропрогноз побудований на консервативному припущенні щодо відсутності "зернового коридору" й надалі. Відновлення його функціонування або розширення альтернативних маршрутів сприятиме збільшенню експортних можливостей, а отже, і активнішому економічному відновленню", — сказано в повідомленні НБУ.

При цьому в Національному банку попереджають, що надалі інфляція знижуватиметься повільніше, ніж у попередні місяці.

"Це пов'язано з виснаженням ефекту бази порівняння, поверненням довоєнного рівня оподаткування пального та червневим підвищенням цін на електроенергію для побутових споживачів. Крім того, на цінову динаміку певною мірою вплинуть і російські теракти на півдні України, зокрема, підрив Каховської ГЕС", — заявили в Національному банку України.

Нагадаємо, 25 липня 2022 року Фокус писав, що зростання ставки НБУ має підстьобнути підвищення вартості ресурсів, тобто позначитися на депозитних ставках. Також у НБУ 12 червня пояснили, як обмінювати іноземні банкноти з ознаками значного зносу або пошкодження. Так, власнику такої банкноти, незалежно від року випуску, можуть запропонувати здійснити операцію інкасо, яка становить 15-20% від суми банкнот.