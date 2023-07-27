Понад 20 тисяч гривень: ким потрібно працювати в Україні, щоб отримувати максимальну пенсію

Станом на 2023 рік високими пенсіями в Україні вважаються ті, які перевищують 10 тисяч гривень. На них може розраховувати тільки частина громадян після виходу на заслужений відпочинок.

На пенсійні виплати щорічно з бюджету виділяються величезні гроші. У 2023 році 442,3 млрд гривень пішло на фінансування пенсійного забезпечення та соціального захисту. Українцям розповіли, у представників яких професій найбільша сума. Про це пише видання Vikna.

Станом на липень 2023 року найвищими пенсіями в Україні вважаються виплати від десяти тисяч гривень і максимум — 20 930 гривень.

Максимальні розміри пенсії виплачуються, як правило, суддям, прокурорам, народним депутатам України. Представники цих професій можуть розраховувати на солідні виплати після виходу на заслужений відпочинок.

Крім того, найближчим часом пенсіонери з найбільшими сумами виплат можуть не розраховувати на підвищення, адже індексація для них не передбачена.

Примітно, що цього року розмір необхідного стажу зріс ще на один рік, тож щоб вийти на пенсію в 60, українцям необхідно щонайменше 30 років страхового стажу, а якщо його все ж таки не вистачає, можна буде докупити.

А ось якщо у громадян стаж роботи не менше 20 років, тоді вони можуть піти на заслужений відпочинок і отримувати гроші від держави у віці 63 років. Якщо страховий стаж становить не менше 15 років, тоді громадяни можуть йти на пенсію лише з 65 років.

Нагадаємо, 27 липня повідомлялося, що буде з виплатами, якщо батька чи матір позбавили батьківських прав. Зазначається, що особа не звільняється від обов'язку зі сплати аліментів. Якщо ж годувальник помер або його офіційно визнали безвісти зниклим — дитині призначається пенсія по втраті годувальника.