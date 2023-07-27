Пенсії по втраті годувальника: що буде з виплатами, якщо батька або матір позбавили батьківських прав

Після позбавлення батьківських прав особа не звільняється від обов'язку зі сплати аліментів. Якщо ж годувальник помер або його офіційно визнали безвісти зниклим — дитині призначається пенсія по втраті годувальника.

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В українських дітей є право на оформлення пенсії в разі втрати годувальника. Виплати від держави покладені навіть якщо мати або батько втратили батьківські права. Про це повідомили в Пенсійному фонді України (ПФУ).

У держструктурі нагадали, що таке право закріплено за дитиною у статті 166 Сімейного кодексу України (пункт №2). Так, у тексті статті сказано, що після позбавлення батьківських прав особа не звільняється від обов'язку щодо утримання дитини, тобто сплати аліментів. Якщо ж годувальник помер або його офіційно визнали безвісти зниклим, дитині призначається пенсія по втраті годувальника.

"Обов'язковою умовою для призначення такої пенсії є набуття годувальником на день смерті необхідного страхового стажу для призначення йому пенсії за ІІІ групою інвалідності", — зазначають у прес-службі ПФУ.

За даними Пенсійного фонду, страховий стаж має бути таким :

до досягнення особою 23 років включно — 1 рік;

від 24 років до 26 років — 2 роки;

від 27 років до 28 років — 3 роки;

від 29 років до 31 року — 4 роки;

від 32 років до 33 років — 5 років;

від 34 років до 35 років — 6 років;

від 36 років до 37 років — 7 років;

від 38 років до 39 років — 8 років;

від 40 років до 42 років — 9 років;

від 43 років до 45 років — 10 років;

від 46 років до 48 років — 11 років;

від 49 років до 51 року — 12 років;

від 52 років до 55 років — 13 років;

від 56 років до 59 років — 14 років.

Пенсія по втраті годувальника: скільки платитиме держава

Розмір пенсійних виплат становить :

на одного непрацездатного члена сім'ї — 50% пенсії за віком померлого годувальника;

на двох і більше непрацездатних членів сім'ї — 100% пенсії за віком померлого годувальника, що розподіляється між ними рівними частинами;

дітям-сиротам пенсія призначається виходячи з розміру пенсії за віком кожного з батьків.

Нагадаємо, деякі українці, які досягли пенсійного або передпенсійного віку, можуть вийти на пенсію в 50 років, замість встановлених зазвичай 60 років. Однак, для цього необхідно виконати деякі умови.

Також Фокус розповідав, коли громадяни мають право на пенсію за віком, але вирішують продовжувати працювати і відкласти отримання пенсії, то виплати будуть призначені з урахуванням їхнього накопиченого страхового стажу.