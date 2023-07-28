Пенсії в Україні: хто може отримати щомісячну надбавку у 500 гривень

Окрім компенсаційних виплат, пенсіонери можуть отримати додаткові доплати, якщо пенсія не досягає 2600 гривень.

Українські пенсіонери, яким виповнилося 80 років, та у яких щомісячний розмір пенсійних виплат з урахуванням надбавок не досягає розміру середньої заробітної плати, можуть отримати щомісячну компенсаційну виплату в розмірі до 500 гривень. Про це повідомила пресслужба Пенсійного фонду України (ПФУ) у відповідь на запитання читачки у Facebook.

"Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 849 "Деякі питання підвищення пенсійних виплат для окремих категорій осіб у 2021 році та в подальшому" з 1 березня 2021 р. громадянам, яким виповнилося 80 років і більше, у яких щомісячний розмір пенсійних виплат з урахуванням надбавок, встановлених законодавством, не досягає розміру середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка враховується для обчислення пенсії, надано щомісячну компенсаційну виплату в розмірі до 500 гривень у межах зазначеного розміру", — пояснили у ПФУ.

Таки чином щомісячна доплата для пенсіонерів, що досягли 80-річного віку після 1 березня 2021 року, встановлюється та виплачується з дати досягнення цього віку. Проте пенсіонери, у яких після встановлення щомісячної компенсаційної виплати розмір пенсії з урахуванням підвищень (крім пенсій за особливі заслуги перед Україною) та страхового стажу (20 років для жінок та 25 для чоловіків) пенсія не досягає 2600 гривень, можуть отримати доплату до пенсії в сумі, якої не вистачає до зазначеного розміру, що враховується під час наступних перерахунків пенсії.

Нагадаємо, у ПФУ розповіли, що українські діти можуть оформити пенсію в разі втрати годувальника. Це може статися, якщо годувальник помер або його офіційно визнати безвісти зниклим. Тоді як після позбавлення батьківських прав особа не звільняється від обов'язку зі сплати аліментів.

Деякі українці, які досягли пенсійного або передпенсійного віку, можуть вийти на пенсію в 50 років, замість встановлених зазвичай 60 років.