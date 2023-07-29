Європа пообіцяла змусити РФ заплатити за війну в Україні, але домогтися цього важко, — NYT

За словами журналістів, чиновники вважають, що не існує надійного правового засобу, який дає змогу конфіскувати заморожені активи РФ тільки на тій підставі, що вони підпадають під обмеження ЄС.

Сполучені Штати і Європа вже кілька місяців б'ються над питанням, як заплатити за відновлення України після війни. Передбачувані витрати зросли до 500 мільярдів доларів, а деякі експерти називають цифри до 1 трильйона доларів. Про це пише видання The New York Times.

За словами журналістів, змусити заплатити за зруйновані міста України Росію виявилося складніше, ніж раніше припускали. Так, конфіскація російських активів на суму понад 330 млрд доларів порушить міжнародне право і потенційно створить небезпечний прецедент для країн, які бажають заволодіти чужими фінансами.

Як ідеться в матеріалі, відповідно до міжнародного права, активи можуть бути конфісковані внаслідок голосування в Раді Безпеки ООН, рішення Міжнародного Суду або післявоєнної угоди. Але поки що жоден із цих варіантів не здається дуже ймовірним.

Журналісти заявили, що ознайомилися з конфіденційним звітом, у якому йдеться про те, що в Європі вважають, що не існує надійного правового засобу, який дає змогу конфіскувати заморожені або іммобілізовані активи тільки на тій підставі, що вони підпадають під обмежувальні заходи ЄС

Видання пише, що є ще одна ідея. Йдеться про те, щоб відправляти прибутки компаній, які володіють російськими активами, на благо України. Так можна буде відправляти приблизно 3,3 млрд доларів на рік.

Але навіть така ідея, за словами журналістів, викликала заклопотаність у Європейського Центробанку. Видання пише, що більшість російських коштів, близько 217 млрд доларів, були заморожені в Євросоюзі. Тому в ЄС пообіцяли представити "до літніх канікул" законний спосіб використання цих активів на користь України, але крайній термін уже минув, а тому будь-яку пропозицію розглядатимуть пізніше.

Чиновники ЄС побоюються, що будь-яке рішення завдасть шкоди репутації євро, як другої за популярністю валюти після долара США, і подасть сигнал іноземним інвесторам про те, що їхні гроші в Європі не в безпеці.

Нагадаємо, що 27 липня повідомлялося, що в НБУ прогнозують прискорення зростання економіки України. У Національному банку повідомили, що стрімке уповільнення інфляції та стійка ситуація на валютному ринку уможливили початок циклу зниження облікової ставки.