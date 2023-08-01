Стартувала реєстрація заявок на компенсацію за зруйноване житло: хто має право на виплати

Уряд почав реєструвати заявки українців, які повністю втратили житло внаслідок війни. Однак компенсацію вартості помешкань отримають не усі громадяни.

1 серпня стартувала реєстрація заявок на компенсацію вартості житла, втраченого внаслідок вторгнення Росії. Про те, хто може претендувати на компенсацію, та як отримати гроші, ідеться у матеріалі пресслужби Кабміну.

З 1 серпня можна оформити заявку на компенсацію вартості житла, скориставшись для цього сервісом порталу "Дія". Пресслужба вказує, що стартував другий етап спеціальної державної програми для українців, які втратили свої помешкання внаслідок війни.

Хто може отримати компенсацію вартості житла

На компенсацію можуть претендувати громадяни, для яких виконуються наступні умови:

житло зруйноване після початку вторгнення 24 лютого 2022 року;

житло неможливо відновити;

будівлі розташовані на території, де не відбуваються активні бойові дії, і на неокупованій території.

Як подати заявку на компенсацію вартості житла

Подання заявки складається з двох кроків:

спершу оформлюється інформаційне повідомлення про втрачене або суттєво пошкоджене житло (виконати через ЦНАП, нотаріуса або "Дію");

після цього подати заявку на компенсацію через сервіс "єВідновлення" на порталі або в застосунку "Дія".

Як зареєструвати заявку на сервісі "єВідновлення"

Щоб подати заявку через "єВідновлення", потрібно

вказати пільгову категорію (за потреби);

вказати контактні дані;

подати довідку про несудимість (наприклад, замовити через "Дію").

Що далі відбувається з заявкою на компенсацію

Після того, як заявка надійшла до сервісу "єВідновлення", інформація передається до спеціальних комісій на місцях. Комісії формуються місцевими органами влади і повинна виконати наступні дії:

обстежити знищене житло;

прийняти рішення щодо відшкодування вартості житла, якщо дійсно є така потреба.

Що саме отримують громадяни як компенсацію за втрачене житло

Пресслужба Кабміну вказує, що громадяни не отримують на руки гроші — натомість матимуть "електронний житловий сертифікат". Сертифікат можна використати на власний розсуд:

придбати житло на первинному або вторинному ринку;

інвестувати у будівництво.

Крім того, зазначається, що на наступному етапі реалізації державної програми буде передбачено ще дві можливості:

будуть видаватись кошти для самостійного будівництва власного помешкання;

заявки на компенсацію оформлюватимуться в ЦНАП та у нотаріусів.

Нагадуємо, у Міністерстві інфраструктури повідомили про виділення коштів на дрібний ремонт помешкань, пошкоджених внаслідок війни. Поки що ідеться про виділення 400 млн грн — це шоста частина від потреби, свідчать дані, опубліковані міністром Олександром Кубраковим.

Тим часом Кабмін відтермінував новації, які полегшили оформлення допомоги для ВПО. Згідно з оприлюдненою інформацією, оновлені правила почнуть діяти не з 1 серпня, а з 1 листопада 2023 року.