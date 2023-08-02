Уряд планує енергетичну децентралізацію та відновлення: про що йдеться

В Україні діятимуть мобільні електрогенеруючі установки, в які росіянам буде важче влучити, якщо вони захочуть влаштувати українцям черговий блекаут.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів про заходи, які вживає уряд, щоб в осінньо-зимовий період не сталось блекауту в енергетичній системі. Зокрема йдеться про спрощення деяких митних процедур та зміна принципів електрогенерації. Про це ідеться у матеріалі пресслужби Кабміну.

Зі слів Шмигаля, можна виділити такі кроки для захисту від блекаутів:

спрощення процедури встановлення мобільних газотурбінних установок та супутнього устаткування;

ліквідація бюрократичних перепон при проведенні ліній електропередач та встановлення підстанцій;

відновлювання заходи в системі енергетики, зокрема — ремонт у сфері генерації, розподільних мереж, теплостанцій, ТЕЦ, а також котелень.

Для того, щоб вберегтись від можливих блекаутів, вирішили змінити принцип електрогенерації, пояснив прем'єр-міністр. Зокрема, тепер ідеться про максимальну децентралізацію та мобільність: "Російські терористи атакуватимуть насамперед статичні великі електростанції, а пересувні невеликі об’єкти буде складніше вразити".

Глава Уряду також відзначив ще два важливих напрями відновлення: відбудова лікарень, а також відновлення транспортної інфраструктури. Наприклад, зі слів урядовця, відновлено міст через річку Здвиж біля Бородянки — там проходить шлях М-07 Київ – Ковель – Ягодин, який прямує до кордонів з Польщею.

Зазначимо, Лана Зеркаль, дипломатка та керівниця проєкту ООН щодо оцінки наслідків російської агресії, розповіла, які ще заходи вживаються для убезпечення енергетичної системи. З її слів, на гроші міжнародних організацій Україна купує автотрансформатори, які виготовляють за індивідуальними замовляннями по усьому світу. Пристрої накопичують біля кордонів, щоб РФ їх не знищила. Ще один напрям, яким займається "Укренерго" — будівля укриттів навколо трансформаторів, щоб захистити їх від ударів російських ракет.

Також оприлюднено дані щодо ударів Росії взимку 2022-23 року — їх відбулось 1200 шт. При цьому ворог пошкодив 45% магістральних електромереж України. Крім того, внаслідок війни на 50% знизила енергогенерація — через окупацію Запорізької АЕС та через спад вугільної галузі.

Нагадуємо, уряд України уклав угоду з Хорватією: збудують філії двох компаній, які будуть випускати техніку для розмінування.

Тим часом Агенція з відбудови розповіла про 150-кілометровий водогін, який будуть на Дніпропетровщині та на Запоріжжі. Водогін будується два місяці й вже покладено 11% труб.