Серйозна шкода: через атаку ЗС РФ на Ізмаїл ціни на продовольство у світі зросли, — ЗМІ

За словами аналітиків, унаслідок зриву зернової угоди експорт зерна з України в липні знизився на 40% порівняно з червнем.

Нічний удар російських окупантів по порту в Ізмаїлі завдав серйозної шкоди інфраструктурі. Про це повідомляє видання Reuters із посиланням на власне джерело.

За словами журналістів, через удар ціни на пшеницю в Чикаго підскочили на 6,5%. Трейдери знову стурбовані тим, що відбувається в Україні.

Видання зазначило, що Росія безжально атакувала українську сільськогосподарську та портову інфраструктуру протягом понад двох тижнів. Українські фермери вже відчувають, як удари ЗС РФ впливають на світовий ринок продовольства.

Так, голландець Кес Хейзінга, який веде фермерське господарство в Черкаській області, сказав, що через російські обстріли почалися великі проблеми з постачанням.

"Через обстріли прямим наслідком для нашої ферми є те, що ми не можемо доставити 700 тонн законтрактованого ячменю, які ми повинні були доставити сьогодні", — сказав Хейзінга.

За словами аналітиків, унаслідок зриву зернової угоди експорт зерна з України в липні знизився на 40% порівняно з червнем 2023-го року.

Нагадаємо, що в ніч на 2 серпня ЗС РФ атакували "Шахедами" Одеську область. Як повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер, під час нічної атаки було пошкоджено портову та промислову інфраструктуру, а також елеватор. За попередніми даними, люди не постраждали.

Крім того, 25 липня журналісти писали, що близько 30 суден зупинилися біля порту в Ізмаїлі після атак ЗС РФ на Одеську область. За даними ЗМІ, біля Ізмаїла зупинилося близько 29 суден, зокрема танкери, які перевозять хімічні речовини. Ще три судна кинули якір уздовж водного шляху, що веде до термінала Рені-Одеса.