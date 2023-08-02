Росія шантажує світ та створює загрозу глобальній продовольчій безпеці, — МЗС Франції

Офіційний Париж назвав дії росіян, які прагнуть підвищити ціни на сільськогосподарську продукцію у світі та намагаються перешкодити Україні експортувати свою продукцію, міжнародним злочином.

Міністерство закордонних справ Франції виступило категорично проти дій Росії щодо блокади та обстрілів портової інфраструктури України, назвавши такі дії загрозою глобальній продовольчій безпеці. У пресрелізі на сайті відомства повідомили подробиці.

Офіційний Париж рішуче засудив нову хвилю російських ударів по Україні, які відбулися в ніч з 1 на 2 серпня. Російські загарбники намагалися знищити портову інфраструктуру Ізмаїла, розташовану на Дунаї. Внаслідок атаки були пошкоджені елеватори, резервуари вантажного термінала, склади та адміністративні приміщення.

Французькі дипломати називають такі дії загрозою світової продовольчій безпеці, оскільки РФ прагне зруйнувати необхідну інфраструктуру для експорту зерна. Дипломати звернули увагу на те, що росіяни прагнуть підвищити ціни на сільськогосподарську продукцію у світі та намагаються перешкодити одному зі своїх головних конкурентів, тобто Україні, експортувати свою продукцію.

"Росія знову свідомо ставить під загрозу світову продовольчу безпеку", – йдеться у дописі.

МЗС Франція наголосило на тому, що удари Росія, які спрямовані по цивільній інфраструктурі, є порушенням міжнародного гуманітарного права. Керівниця міністерства закордонних справ Катрін Колонна вважає ці дії неприйнятними. Франція має намір й надалі посилювати допомогу Україні та забезпечити підтримку українських судів і Міжнародного кримінального суду для боротьби з безкарністю таких злочинів.

Нагадаємо, 2 серпня речник ВМС ЗСУ оцінив стан ВМФ РФ та його здатність блокувати Чорне море. З його слів, Чорноморський флот РФ наразі може становити близько 80 різних військових коралів, які не здатні організувати тотальну блокаду українських портів, а російська авіація не перебуває постійно у відповідних локаціях.