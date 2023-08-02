Жителі чотирьох областей України можуть отримати грошову допомогу: деталі

Для отримання грошової допомоги жителі Миколаївської області, Дніпропетровської, Херсонської Запорізької областей можуть заповнити онлайн форму або відвідати офіс організації Mercy Corps.

Громадська організація "Центр соціального партнерства "Перспектива" за допомогою глобальної неурядової організації Корпус Милосердя (Mercy Corps) запустила новий проєкт фінансової допомоги українцям, які постраждали внаслідок російської збройної агресії. Про це йдеться на сайті організації.

Зазначається, що розраховувати на грошову допомогу можуть українці, які проживають на території Миколаївської області, деокупованої частини Херсонської області, Кривого Рогу та Запорізької області.

Критерії для фінансових виплат наступні:

домогосподарства, переміщені протягом останніх 30 днів з районів, розташованих на відстані 30 (тридцяти) кілометрів від районів активних бойових дій, пріоритет надається сільським місцевостям:

домогосподарства, які проживають у районах активних бойових дій, зазначених у переліку територіальних громад;

домогосподарства, які постраждали від серйозних обстрілів (у разі нещодавніх серйозних пошкоджень, за затвердження даної локації від Mercy Corps);

домогосподарства, які проживають на території, де за останні 4 місяці відбувалися бойові дії;

Стосовно домогосподарств критерії наступні:

люди похилого віку від 60 років;

вагітні жінки;

жінки, які проживають у колективних центрах;

жінки, які проживають у пошкодженому внаслідок бойових дій житлі;

люди з інвалідністю;

особи, що мають 3 або більше дітей віком до 18 років;

люди, які втратили житло внаслідок бойових дій.

Для отримання грошової допомоги необхідно заповнити та надіслати форму попередньої реєстрації. Зазначається, що заявку може заповнити лише 1 особа з домогосподарства.

Варто додати, що про розмір грошової допомоги для українців не повідомляється.

До слова, 1 серпня, керівниця Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук повідомила, що виплати для внутрішньо переміщених осіб в Україні автоматично були пролонговані з 1 серпня, але на них претендувати зможуть не всі.

Нагадаємо, 1 серпня стало відомо, що в уряді відтермінували нові правила допомоги ВПО. Норми спрощували оформлення допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам в Україні.