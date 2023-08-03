"Може забезпечити всю Україну": на Закарпатті почалася розробка родовища солі (відео)

За словами президента Володимира Зеленського, Закарпаття стане одним із драйверів економічного і соціального зростання для всієї України.

У Закарпатській області розпочалася розробка родовища солі. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 2 серпня.

Український лідер розповів, що відвідав Закарпатську область. За його словами, одним із важливих напрямків роботи є релокація бізнесу та створення нових робочих місць у різних громадах регіону.

Як зазначає Володимир Зеленський, низка можливостей, які є в Закарпатській області, багато років не використовувалися. Згідно із заявою президента, частина нових ініціатив щодо розвитку економіки спрямовані на реалізацію таких можливостей.

"Тут, у регіоні, вже розпочалася розробка родовища солі, яке може забезпечити всю Україну кухонною та технічною сіллю", — повідомив Володимир Зеленський.

Президент також заявив, що Закарпаття стане одним із драйверів економічного і соціального зростання України.

Нагадаємо, згідно із заявою уряду від 11 липня, майбутня відбудова України буде "наймасштабнішим проєктом з часів Другої світової війни", тому очікується підвищений попит на деякі професії.

Міністр юстиції Денис Малюська 20 липня також згадав про намір розширити кількість робочих місць для ув'язнених в Україні. За словами глави відомства, зараз робиться акцент на виробництві, щоб в'язниці могли нормально забезпечити зайнятість засуджених.