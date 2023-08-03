₴16 млн грн на бізнес ветеранів: в Мінекономіки розповіли про нові гранти за програмою "єРобота"

Ветеран та другий з подружжя отримали можливість започаткувати власний бізнес, перемігши у програмі мікрогрантів на порталі "Дія". Середній розмір гранту — 400 тис. грн.

Заступниця міністра економіки Тетяна Бережна розповіла про новий вид грантової допомоги, яку можуть отримати ветерани війни з РФ та члени їх сімей. Про деталі підтримки ветеранського бізнесу згідно з програмою "є Робота" ідеться на "Урядовому порталі".

Зі слів чиновниці, 10 квітня стартувала нова програма допомоги, яка стосується ветеранів, ветеранок та другого з їхнього подружжя. Долучитись до програми можна не виходячи з дому — просто скориставшись можливостями порталу електронних послуг "Дія". Переможці програми отримають гроші на рахунок протягом двох тижнів, наголосила Бережна.

Передбачено, що на підтримку бізнесу можна отримати від 250 тис. грн до 1 млн грн. Для цього потрібно пройти такі кроки:

за потреби, скористатись прикладом бізнес-плану, розмішеного на порталі "Дія";

подати заявку через "Дія" (приклад анкети-заяви також є на порталі);

поспілкуватись з фахівцями з Державної служби зайнятості, які нададуть консультацію щодо бізнес-плану;

зачекати рішення та отримати кошти на розвиток бізнес.

Бережна стверджує, що протягом трьох місяців новою грантовою програмою скористалось 41 родина: 20 ветеранів та 21 дружина ветерана. При цьому вони отримали грантів на загальну суму 16 млн грн, тобто в середньому — по 400 тис. грн на родину.

Заступниця міністра також нагадала, що програму підтримки ветеранів уряд започаткував рік тому. Загалом за цією програмою виплачено 4,5 млрд грн, з них 1,3 млрд грн — за програмою мікрогрантів "Власна справа". Мікрогранти отримали 6500 заявників з 26 тис. (тобто кожен четверний охочий). Завдяки програмі буде створено 15 тис. нових робочих місць, впевнені чиновники.

Також міністерство підрахувало, скільки грошей надійшло до державного бюджету від податків та зборів з бізнесу, створеного на мікрогранти — 336 млн грн. Тобто поки що кожні чотири гривні, витрачені на мікрогрантову допомогу, принесли одну гривню доходу.

Нагадуємо, Фокус дослідив зміни у податкових виплатах для ФОП та юридичних осіб, які стартували 1 серпня 2023 року. Ідеться про повернення єдиного податку розміром 5% та відновлення перевірок та штрафів.

Між тим у серпня деякі категорії громадян отримають додаткові виплати. Наприклад, урядовці виділили кошти на виплати до Дня незалежності, а також нарахують збільшену пенсію нардепам та науковцям.