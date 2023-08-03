Гроші — енергетикам: ДТЕК отримає пільгові кредити

Уряд планує поширити програму кредитування "5-7-9", між тим Міжнародний валютний фонд натякав, що її розширення загрожує бюджетному процесу.

Міністерка економіки Юлія Свириденко розповіла про програму пільгового кредитування "5-7-9", якою незабаром зможуть скористатись великі компанії. При цьому одна з компаній, яка може розраховувати на пільги — це ДТЕК. Про деталі нової урядової програми розповіло видання Forbes Ukraine.

Чиновниця пояснила виданню: уряд ще працює над програмою кредитування для великого бізнесу. З її слів, вона дещо відрізнятиметься від існуючої програми "5-7-9" для малого та середнього бізнесу — будуть більші ліміти кредитування.

Особливих деталей програми "5-7-9" для великого бізнесу урядовиця не роз'яснила. Лише зазначила, що роль держави, як і раніше, полягатиме у компенсації ставки за кредитами.

Програмою зможуть скористатись підприємці з різних галузей економіки. Однак основна увага приділятиметься двом інфраструктурним галузям:

енергетиці;

портам.

Щоб визначити, куди саме спрямувати кошти, уряд спілкується з представниками компаній, наголосила Свириденко: "Вже дивимось на бюджетні можливості та спілкуємося з ринком".

Кілька слів чиновниця сказала щодо первісної програми пільгового кредитування, спрямованої на малий та середній бізнес. Зокрема, зазначила, що і далі основний фокус буде саме на них. При вирішенні, хто отримає кредит за програмою "5-7-9" будуть керуватись потребами держави. Наприклад, зараз основну увагу приділяють бізнесам, які займаються випуском дронів та енергоефективністю, тоді як раніше гроші давали власникам торговельних мереж.

Варто зазначити, що компанія ДТЕК у лютому 2023 року сподівалась на пільгове кредитування для відновлення мережі електропостачання та генерації, пошкоджених внаслідок обстрілів армією РФ — про це говорив гендиректор ДТЕК Максим Тимченко. Ішлося зокрема про отримання 5 млрд грн на відбудову.

Між тим у липні 2023 року відбулись перемовини між урядом України та Міжнародним валютним фондом. За підсумками перемовин підписали Меморандум, згідно з яким МВФ може надати 15,6 млрд дол., а уряд має внести зміни до Бюджетного кодексу, допрацювати програму "5-7-9", реформувати податкову та митну служби, у також "Оператора ГТС". Експерт Євген Дубогриз наголосив, що під час перемовин ішлось про дещо інше майбутнє для цієї програми: через неї зростають ризики для бюджету, тому краще не поширювати її на великий бізнес.

Нагадуємо, 1 серпня запрацювали зміни до Податкового кодексу України. Згідно з рішенням парламентарів, підприємцям повернули єдиний податок розміром 5%, також вивернули деякі види перевірок та штрафи за РРО та ПРРО.

Уряд протягом року виділив більш ніж 4 млрд грн на гранти для ветеранів війни з РФ. Згідно з цією програмою, 16 млн грн пішли на відкриття 41 компанії, якою керує колишній учасник бойових дій або другий з подружжя.