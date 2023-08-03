"ООН повинна сказати "досить": Блінкен заявив, що Росія шантажує світ голодом (відео)

Чорноморська зернова ініціатива у 2022 році надала можливість отримати світу понад 32 мільйони тонн українського продовольства. Постачання пшениці з України було еквівалентно 18 мільярдам буханців хліба.

Усі члени Організації Об’єднаних Націй мають об'єднати зусилля для протидії Росії, її шантажу голодом, який може розпочатися у світі. Під час засідання Ради Безпеки ООН щодо глобальної харчової безпеки відповідну заяву 3 серпня зробив Ентоні Блінкен, державний секретар США.

Він наголосив, що п'ять років тому в організації вже ухвалювали резолюцію 2417, яка стосується навмисних намірів моріння голодом мирного населення. Це розцінюється як воєнний злочин.

"Голод не можна використовувати як зброю", – наголосив Блінкен.

Держсекретар США зазначив, що вже було підписане спільне комюніке. У ньому йдеться про те, що сторони зобов’язані припинити використання голоду та їжі як зброї війни.

"Я закликаю всі країни-члени приєднатися до цього комюніке", – додав він.

Блінкен нагадав, що минулого року Чорноморська зернова ініціатива надала можливість отримати світу понад 32 мільйони тонн українського продовольства. Постачання пшениці з України було еквівалентно 18 мільярдам буханців хліба. Це дозволило знизити показники світових цін на продовольство приблизно на чверть. Ці постачання допомогли знизити світові ціни на харчові продукти для всіх приблизно на чверть після повномасштабного вторгнення Росії. Посадовець звинуватив Росію у навмисних діях, які здатні запустити продовольчу кризу.

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Що таке Чорноморська зернова ініціатива

"Зернову угоду" підписали 22 липня 2022 року у Стамбулі. Туреччина та ООН сприяли укладанню договору між Україною та Росією на транспортування продовольства з портів наших міст, які розташовані на узбережжі.

Виконання Чорноморської зернової ініціативи передбачало безпечне судноплавство для експорту зерна та супутніх харчових продуктів. Кораблі транспортували пшеницю, кукурудзу, ріпак та іншу сільськогосподарську продукцію, а також добрива, включно з аміаком. Вони направлялися з українських портів Одеси, Чорноморська та Южного. Кораблі йшли акваторією Чорним морем у спеціально створених коридорах, які були розміновані. Всі торгові судна заходили до Туреччини для огляду.

Вихід РФ із зернової угоди

Росія у липні припинила свою участь у Чорноморській зерновій ініціативі. В Міноборони РФ заявили, що кораблі, які прямують в акваторії Чорного моря до українських портів, із 20 липня розглядатимуть як потенційних перевізників військових вантажів.

У відповідь Міністерство оборони України 20 липня також попередило, що з 21 липня розглядатиме всі російські судна, які прямують в акваторії Чорного моря в напрямку морських портів РФ і тимчасово окупованих українських морських портів, як кораблі, що можуть транспортувати вантажі військового призначення.

Нагадаємо, 2 серпня Reuters повідомило, що через атаку військ РФ на Ізмаїл ціни на продовольство у світі зросли. Зі слів аналітиків, унаслідок зриву зернової угоди експорт зерна з України в липні знизився на 40% порівняно з червнем.