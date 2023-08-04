Нацбанк перевірить все: інспектори дослідять роботу банку Сергія Тігіпка та кількох інших

Інспектори Нацбанку планують почати перевірки з банків з українським капіталом. У план інспекційних перевірок НБУ потрапили банк Сергія Тігіпка та установа братів Суркісів.

У Національному банку України повідомили про відновлення планових перевірок банківських установ. Оприлюднено перелік банків, які перші у черзі на візит інспекції. Про це ідеться на сайті установи.

НБУ затвердив План проведення інспекційних перевірок на IV квартал 2023 року, вказує пресслужба національного регулятора. Перевірять вісім банків:

АТ "А–Банк" (21 місце за прибутковістю за результатами травня 2023 року); АТ "Банк 3/4" (49 місце); АТ "Європейський промисловий банк" (52 місце); АТ "Комерційний банк "Глобус" (29 місце); АТ "Скай банк" (30 місце); АТ "Таскомбанк" (22 місце); АТ "МТБ Банк" (38 місце); ПрАТ "Банк Фамільний" (36 місце).

Також пояснюється, за якими критеріями складався план: зважали на ризикоорієнтований підхід, специфіку та складність операцій банку, ризики діяльності фінустанови та з огляду на загальну оцінку SREP (Supervisory Review and Evaluation Process — процес перевірки банківських установ).

Цікаво, що у переліку з 8-ми фінустанов лише два банки з капіталом понад 2 млрд гривень, — це банк Сергія Тігіпка "Таскомбанк" (власний капітал — 3,48 млрд грн станом на 1.06.2023) та банк братів Григорія та Ігоря Суркісів А-Банк (капітал 2,6 млрд грн). Інші банки — менші за розміром капіталу, ніж вказані банки відомих українських бенефіціарів. Зазначимо, що у Рейтингу видання Фокус "100 найбагатших людей України", опублікованому в 2021 році, Сергій Тігіпко потрапив на 10 місце з активами в розмірі $976 млн, а брати Ігор та Григорій Суркіси — на 35 місце з активами в розмірі $328 млн.

Зазначимо, планові перевірки банків були призупинені НБУ з 15 червня 2022 року — відповідну постанову затвердили 20 березня 2022 року. При цьому у грудні 2021 року було опубліковано план перевірок банків фінустанов на 2022 рік — інспектори мали завітати до 35 банків та 40 небанківських установ.

28 липня 2023 року Нацбанк ухвалив рішення про відновлення планових інспекційних перевірок банків. При цьому вказується, що їх будуть проводити у дистанційному форматі, щоб зменшити ризик для життя і здоров'я працівників фінустанов.

Нагадуємо, днями НБУ прийняв рішення ліквідувати банк "Конкорд". Згідно з заявою пресслужби Нацбанку, компанію підозрюють у відмиванні доходів, отриманих нелегальним шляхом. Також відомо, що цей банк обслуговув гральний бізнес.

Наприкінці липня Нацбанк спрогнозував зростання економіки України — припускав, що це станеться навіть за умови закриття "зернового коридору", яке здійснила Росія.

З позицією Нацбанку погоджуються українські урядовці — в Мінекономіки оцінюються потенційне зростання ВВП у 2023 році на 5%.