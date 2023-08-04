"Сплатіть заборгованість за три дні": коли українцям почнуть відключати світло за борги

В Україні стрімко зростає кількість боргів за послуги житлово-комунального господарства та за послугу постачання електроенергії. Фокус спитав у юриста, чи можуть споживачів залишити без електричної енергії через заборгованість.

Борги за електричну енергію та інші послуги для населення – в топі господарських судових спорів. Як повідомляє Опендатабот, перше та друге місця у господарських судах у 2022 році займали справи стосовно поставок робіт та послуг, а також щодо поставок енергоносіїв. Оновленої статистики Держстату по боргам населення за електричну енергію немає, проте відомо, що станом на кінець 2021 року українці заборгували 81,4 млрд грн., зокрема 7,7 млрд грн. – за постачання і розподіл електричної енергії.

Класичні санкції за несплату послуг постачання електроенергії, прописані в законодавстві, — це стягнення пені та штрафів, а ще – припинення надання послуги. Проте у 2023 році постачальникам заборонено відключати споживачів.

"На період дії воєнного стану пеня та інші штрафи не нараховуються, також в громадах, розташованих у районах проведення воєнних дій, або які перебувають/перебували у тимчасовій окупації забороняється примусове стягнення з фізичної особи заборгованості за ЖКП. Окрім цього, до закінчення воєнного стану забороняється припинення/зупинення надання житлово-комунальних послуг населенню у разі їх несплати або оплати не в повному обсязі", — розповів Фокусу Дмитро Лазебний, адвокат юридичної фірми "Ілляшев та Партнери".

Він зазначив: основний борг, який нараховано згідно з даними лічильника, скоріше за все, споживачу сплатити рано чи пізно доведеться.

Юрист зауважив: споживачам все рівно необхідно сплачувати за послуги, хоча штрафів та пені протягом дії воєнного стану не буде Фото: Pexels

Хоча зараз штрафувати або виставляти пеню постачальник електроенергії не може, але від обов’язку сплачувати за електричну енергію споживачів закон не звільняє. Це означає, що після війни, ймовірно, за умови накопичення великих сум несплати за електричну енергію, енергокомпанії почнуть виставляти таким клієнтам рахунки з урахуванням і штрафів, і пені. Крім того, можливі й інфляційні нарахування, проценти річні, нараховані на заборгованість, утворену за несвоєчасне та/або неповне внесення населенням плати за житлово-комунальні послуги.

Раніше Фокус писав, що українські постачальники електричної енергії продовжують боротися з неплатежами клієнтів-фізичних осіб. Для цього компанії (наприклад, компанія "Київські енергетичні послуги") надсилають клієнтам листи, де кажуть про заборгованість, а до суми боргу компанія-постачальник включає не лише дані за спожиту електроенергію, але і прогноз — скільки електроенергії споживач ще не отримав.