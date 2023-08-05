Мінімальна пенсія в Україні: чи зміняться виплати у 2023 році

На сьогодні найнижчий розмір пенсії в Україні становить 2093 гривні. Для пенсіонерів із повним трудовим стажем мінімальна пенсія починається від 2760 гривень.

Поточного 2023 року пенсійна система України зазнала потрійного оновлення: березнева індексація, перегляд пенсій для пенсіонерів, які працюють, та індексація виплат для українців, які обрали спеціальний пенсійний режим. Видання "NV бізнес" пише про те, чи варто очікувати на збільшення мінімальної пенсії до кінця поточного року.

Стабільність мінімальної пенсії у 2023 році

На сьогодні найнижчий розмір пенсії в Україні становить 2093 гривні. Для пенсіонерів із повним трудовим стажем мінімальна пенсія починається від 2760 гривень. Прогнозується, що ці розміри залишаться незмінними до кінця 2023 року.

Раніше мінімальну пенсію підвищували двічі на рік — 1 липня та 1 грудня, згідно з переглядом мінімального прожиткового рівня. Однак цього року цей механізм заморожено.

У 2023 році прожитковий мінімум для дітей віком 6-18 років становить 2833 гривні. Для працездатних громадян рівень цього показника встановлено на рівні 2684 гривень, тоді як для осіб із обмеженими можливостями — 2093 гривні.

Наразі державний бюджет не містить передбачення збільшення мінімальної пенсії та мінімального прожиткового рівня до кінця поточного року.

Доплати пенсіонерам у 2023 році

На честь Дня Незалежності України деяким категоріям пенсіонерів плануються додаткові виплати. Ідеться про ветеранів війни та постраждалих від нацистських переслідувань.

Зазвичай такі доплати здійснювалися до Дня Перемоги та виплачувалися в травні, проте цього року Кабінет Міністрів ухвалив рішення перенести виплати на серпень.

Також додаткові виплати в серпні отримають ветерани російсько-української війни та сім'ї загиблих у бойових діях.

У 2023 році розмір цих доплат становитиме від 450 до 3100 гривень.

Нагадаємо, 31 липня Фокус писав про те, як зміняться пенсії українців із 1 серпня та хто отримає надбавки.