Верифікація пенсій в Україні: кого перевірять і хто може втратити виплати

Частина пенсіонерів, які отримують виплати, пройде перевірку. В Комітеті ВР із питань соціальної політики пояснили, які є підстави для верифікації та як можна оскаржити її результати.

У Міністерстві фінансів України та Пенсійному фонді анонсували проведення верифікацій пенсій. Перший заступник голови Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Михайло Цимбалюк пояснив у коментарі виданню "Громадське радіо", кому це загрожує та як здійснюватиметься.

"Верифікація пенсійних та інших соціальних виплат проходить постійно. Коли Пенсійний фонд України, чи Міністерство соціального захисту, чи Міністерство фінансів отримують інформацію щодо сумнівності виплати, проводиться верифікація. Насправді соціальні виплати — це найбільша стаття бюджету. Останніми роками в нас виникають певні питання. Через це уряд вирішив провести верифікацію", — розповів він.

Посадовець підкреслив, що верифікація пенсійних та інших соціальних виплат — системна робота.

У яких випадках проводитиметься верифікація?

У першу чергу, верифікація стосуватиметься пенсіонерів, під час оформлення виплат для яких були допущені помилки. Наприклад, якщо в прізвищі чи імені особи є друкарська помилка.

Також верифікація загрожує пенсіонерам, які отримують пенсію на картку, але понад пів року не знімають гроші. У таких випадках метою перевірки буде встановлення, що з людиною все в порядку.

Верифікацію пройдуть ті, хто тривалий час перебуває за кордоном. Особливо це стосується українців, які проживають у країнах, із якими Україна не має угод про пенсійне забезпечення.

"Це ті випадки, які дають підстави перевіряти. Але це не означає, що хтось хоче скасувати чи забрати пенсію. Підстав хвилюватися немає. Перевірятимуть тих, щодо кого виникають питання", — зазначив Цимбалюк.

Посадовець підкреслив, що верифікація загрожує "навіть не 1%" пенсіонерів.

Чи загрожують перевірки мешканцям ТОТ?

Частина українців, зокрема й пенсіонерів, проживає нині на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) України. Цимбалюк припустив, що з ними "будуть проблеми".

"Для проходження перевірки їм потрібно буде приїхати на підконтрольну Україні територію. Законодавство унормовує питання, пов’язані з цим", — пояснив він.

За словами посадовця, є випадки, коли громадяни отримують пенсію і від України, і від країни-агресорки.

"Пенсіонери оформлюють паспорти РФ, отримують пенсії там, раз на 6 місяців перетинають кордон із Україною, проходять верифікацію і далі отримують українську пенсію. Наша держава як соціально відповідальна виплачує пенсії й таким людям", — розповів він.

Однак Цимбалюк заявив, що "схема" працює до звільнення територій. Тоді "постане багато питань і викликів". Він підкреслив, що метою верифікації є не позбавлення пенсіонерів виплат, а встановлення істини.

Що робити особі, якщо вона не згодна з висновком верифікації?

Посадовець пояснив, що в таких випадках необхідно писати скаргу керівництву Пенсійного фонду України. Якщо цього недостатньо для розв’язання проблеми, варто звернутися до суду.

"До речі, на виконанні Пенсійного фонду є десятки сотень, якщо не сказати тисяч, рішень судів на користь громадян щодо призначення їм пенсій. Особливо це стосується військових пенсіонерів. Дуже важливо, щоб Пенсійний фонд України вчасно виконував ці рішення. Але, на жаль, ці рішення стосуються великих сум, яких не завжди вистачає в бюджеті. Але левову частку фонд таки виконує", — додав Цимбалюк.

Нагадаємо, мінімальна пенсія в Україні у 2023 році становить 2093 гривні. Раніше її підвищували двічі на рік — на початку грудня та липня, але цьогоріч механізм був заморожений.

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