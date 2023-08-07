Штрафи за РРО: кого звільнять від відповідальності за невикористання реєстратора

Для частини підприємців скасовують штрафи за порушення, які вони вчинять до осені 2023 року. Водночас є певні сфери діяльності, де штрафи залишили.

Із 1 серпня вступив у дію закон щодо РРО/ПРРО, який звільнив деяких підприємців від сплати штрафів за порушення у сфері розрахункових операцій. Про те, кого каратимуть і не каратимуть та які штрафи платитимуть порушники, ідеться в дописі пресслужби Державної податкової служби.

Пресслужба розповіла про деталі Закону України №3219 від 30 червня 2023 року, який вносить зміни до Податкового кодексу й низки інших законів. У законі вказано, що всі підприємці з 1 серпня повинні обов'язково використовувати РРО/ПРРО під час проведення розрахунків із клієнтами. За порушення накладаються штрафи — втім, їх нараховують із певними особливостями.

Штрафи за РРО до 1 жовтня: кого не каратимуть

За порушення в проведенні розрахунків не каратимуть, якщо вони відбувалися з 1 січня 2022 року до 1 жовтня 2023 року, ідеться в тексті закону. Перелічується, яких саме галузей підприємництва це стосується (згідно із Законом №265):

сфера торгівлі,

громадське харчування;

послуги.

Штрафи за РРО після 1 жовтня: кого звільняють від відповідальності

Деякі категорії суб'єктів господарювання (СГ) не каратимуть після 1 жовтня (крім торгівлі підакцизними товарами) — перелічено умови, за яких це можливо:

на тимчасово окупованих територіях — відповідальність відновлюється після дати звільнення;

на території активних бойових дій — після дати завершення бойових дій;

на території можливих боїв — після дати припинення можливості боїв.

Зміна статусу територій — окупований, із бойовими діями, із можливими бойовими діями — та межі цих територій встановлює Мінреінтеграції. Зокрема, востаннє Перелік територій оновився 11 липня 2023 року (станом на дату публікації статті).

Штрафи за РРО: кого каратимуть і до 1 жовтня, і після 1 жовтня

У законі вказують сфери діяльності, у яких не скасовують покарання за порушення правил використання РРО/ПРРО:

продаж підакцизних товарів,

купівля/продаж валюти,

організація та проведення азартних ігор.

Який розмір штрафів за РРО

Розмір штрафу залежить від того, уперше вчинене порушення чи повторно. Водночас їх нараховуватимуть із 1 серпня 2023 року по 31 липня 2025 року й до завершення воєнного стану, наголосила пресслужба.

ФОП, які є платниками єдиного податку та не платять податок на додану вартість, будуть покарані за такі порушення:

вказування неповної вартості товару;

невикористання РРО/ПРРО;

невидача розрахункового документа (або не вказування в розрахунковій книзі).

Розмір штрафів за порушення у сфері розрахунків:

25% вартості товару — в разі першого порушення;

50% — у разі повторного порушення.

Нагадуємо, в Україні планують провести перевірку громадян, які отримують пенсії. За результатами верифікації в деяких випадках скасують виплати.

Також перевірятимуть ВПО — про це попередили в Мінреінтеграції. Зокрема, з 1 вересня почнуть аналізувати майновий стан переселенців, щоб виявити тих, кому не потрібна фінансова допомога від держави.