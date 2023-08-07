Покарання за втручання у роботу лічильника: скільки платити за "скручення" газу

За втручання у роботу лічильників газу карають штрафами та виплатою компенсації компанії-постачальнику: платять за повірку приладів і вартість газу, витраченого за увесь період можливого порушення.

Якщо громадянин "скрутив" покази газового лічильника, то повинен відшкодувати суму, значно більшу за можливу "економію". Перевіряльники від компанії-постачальника газу можуть виявити втручання у роботу лічильника, ідеться у повідомленні АТ "Рівнегаз".

Зазначають, що протягом першого півріччя 2023 роки виявили 58 порушників.

Якщо припустити, що схожа кількість порушників є у решті областей України (у мирні часи 25, з 2022 року — 20), то, орієнтовно, ідеться про можливих 600 кандидатів на отримання покарання.

Лічильник газу: процедура фіксації втручання у роботу приладу

Якщо працівників газової компанії виявляє втручання у роботу лічильника, до надалі відбувається така процедура:

працівник складає акт про порушення, демонтує лічильник та відправляє його на експертизу;

якщо факт втручання підтверджується, то власник помешкання повинен сплатити компенсацію;

розмір компенсації визначає спеціальна комісія.

Що входить у компенсацію, яку повинен сплатити порушник

Якщо громадянин "скручував" покази газового лічильника, то повинен сплатити за

вартість повірки лічильника газу;

вартість нового лічильника;

відшкодувати збитки;

сплатити за необлікований спожитий газ.

"Скручення" лічильника: який штраф

У дописі газової компанії не вказується конкретний розмір компенсації за втручання у роботу лічильника. Водночас зазначено, людина "витратить набагато більше, ніж "зекономила".

Зазначимо, якщо справа дійде до суду, то у загальних випадках можна орієнтуватись на наступні дані:

самовільний демонтаж або підключення — штраф від 50 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

за недопуск перевіряльника — від 50 до 150 неоподатковуваних мінімумів;

за пошкодження пломби — від 8 тис. до 100 тис. грн. Однак якщо споживач випадково порушив пломбу і сам звернувся до компанії, то штраф не нараховують.

Розмір штрафів можна оцінити за результатами судових позовів, в яких встановлювали розмір компенсацій. Згідно з даними судової практики, штрафи подекуди досягають 150 тис. грн, інколи — до 300 тис. грн (у справах щодо встановлення газового котла).

Деталі покарання порушників правил використання газових лічильників — у Кодексі України про адміністративні правопорушення.

Газ для побутових споживачів: яка вартість

Вартість газу для побутових споживачів встановлюється за двома видами тарифів — річним та місячним — та відрізняється залежно від компанії-постачальника. За замовчуванням, споживачі платять за річним тарифом, який не переглядався протягом більш ніж року війни.

Найнижчий тариф за газ — у постачальника ТОВ "ЕРУ Людям": 7,7 грн/куб. м. Найвищий — у ТОВ "Асканія Енерджи": 9,95 грн/куб. м. Обидві компанії працюють на Київщині.

Роздрібні ціни на газ для населення - серпень 2023 - портал "Мінфін" Фото: Портал Мінфін

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