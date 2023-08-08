Пенсії в Україні: кому вигідно купувати страховий стаж і як це вплине на виплати

Для того, щоб вийти на пенсію в Україні, потрібно мати за плечима щонайменше 30-річний досвід роботи, проте завжди можна докупити трохи стажу.

Для того, щоб отримувати нормальну суму пенсії в Україні вам необхідний страховий стаж. Іноді трапляється, що його перед виходом на заслужений відпочинок недостатньо, але завжди можна докупити. Чи вигідно це, пишуть у ТСН.

Насправді все залежатиме від того, який у вас стаж. Якщо станом на 1 січня 2023 року стаж становив щонайменше 29 років і 1 день, водночас людина продовжує офіційно працювати, то наприкінці року в людини є право вийти на пенсію.

За наявності стажу понад 20 років, але менше ніж 30, можна продовжити працювати, або ж оформити пенсію в 63 роки. За стаж від 15 до 20 років пенсію можна оформити у віці 65 років.

За наявності до 15 років стажу пенсія також виплачується, але лише після 65 років і в мінімальному розмірі.

Купівля страхового стажу: чи є вигода

У 2023 році місяць страхового стажу коштує 2860 гривень. Відповідно, за календарний рік доведеться заплатити вже 34320 гривень.

Наприклад, якщо громадянам не вистачає одного або двох років стажу для виходу на заслужений відпочинок, тоді в покупці є сенс, адже вийти на пенсію в 60 років вигідніше, ніж у 63.

Навіть за мінімальної пенсійної виплати в 2520 грн. за три роки пенсіонер, який не працює, отримає понад 90 тис. грн. пенсії. А ось уже за необхідності купівлі 3 і більше років стажу в цьому немає жодного сенсу, адже "відбити" витрати не вийде.

Раніше повідомлялося, за яких умов ПФУ може забрати у громадян виплати. Держава може позбавити громадян пенсії, якщо виплати здійснювалися за фальшивими документами або одержувач певний час проживав за кордоном.