Як відмовитись від виплат ВПО з-за кордону: у Мінреінтеграції пояснили процедуру

Громадяни, які виїхали за кордон, повинні відмовитись від виплат допомоги від держави, при чому вони можуть це зробити дистанційно.

У Мінреінтеграції звернулись до ВПО, які перебувають за кордоном — вони мають можливість відмовитись від виплати допомоги, скориставшись спеціальною дистанційною процедурою. Про деталі розповіла пресслужба відомства.

Громадяни, які перебувають за кордоном, не мають можливості особисто оформити документи для відмови від допомоги на проживання ВПО. Однак вони можуть діяти зробити це дистанційно, з використанням електронної пошти, ідеться у дописі Мінреінтеграції.

Виплати ВПО: як відмовитись, перебуваючи за кордоном

Щоб відмовитись від виплат ВПО та інших видів соціальних виплат, можливо два варіанти:

оформити відмову електронним листом, який надсилається на електронну адресу органу соцзахисту, у якому людина зареєстрована;

відмовитись від виплат через портал або вебзастосунок "Дія" (якщо є доступ до мережі, відповідна техніка та ідентифікаційний код).

Електронний лист про відмову від виплат: що вказується

У листі про відмову від виплат допомоги ВПО та інших соцвиплат потрібно вказати наступну інформацію:

назва органу соцзахисту, де перебуває на обліку громадянин;

ПІБ отримувача допомоги;

адреса, за якою громадянин зареєстрований, або яка задекларована як місце проживання/перебування;

номер телефону;

адреса електронної пошти людини, яка оформлює відмову;

вказати вид допомоги, від якої потрібно відмовитись (наприклад, "допомога на проживання ВПО").

Урядовці зазначили, де можна знайти електронні адреси установ, яким потрібно надіслати лист: на сайтах райдержадміністрацій, виконавчих органів міськрад або районних міськрад.

Відмова від виплат ВПО: кого стосується

Відмовитись від отримання допомоги від держави повинні наступні категорії громадян:

якщо повернулись на попереднє місце проживання;

якщо виїхали за кордон на тимчасове чи постійне місце проживання;

якщо перебували за кордоном понад 30 діб;

якщо перебували за кордоном більш ніж 30 днів протягом шести місяців поспіль, коли отримувати кошти.

Зазначимо, з 1 серпня уряд запровадив деякі новації стосовно виплат ВПО. Одна з новацій — перевірки, після яких виплати можуть скасувати. Перевірки почнуться з 1 вересня, при цьому звертатимуть увагу на справжнє місце проживання громадянина та на його реальний майновий стан.

Нагадуємо, починаючи з серпня, перенесено період отримання виплат на проживання ВПО — тепер їх нараховуватимуть дещо пізніше. Також урядовці прийняли рішення перенести запровадження нових правил оформлення виплат: планували спрощення, яке почне діяти з листопада.