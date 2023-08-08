ФДМ заперечує поставки в РФ української титанової сировини для виробництва ракет

Компанії, які перебувають в управлінні Фонду держмайна, тісно співпрацюють з правоохоронними органами і ретельно перевіряють кінцевих споживачів продукції.

Фонд державного майна (ФДМ) України заперечує постачання титанової сировини в Росію для виробництва літаків і ракет через компанії-посередники, про що раніше повідомляли ЗМІ. Про це заявили у пресслужбі ФДМ.

У Фонді держмайна зазначили, що "Об'єднана гірничо-хімічна компанія", яка перебуває в їхньому управлінні, не здійснює постачання до РФ. З осені 2022 року компанія посилила заходи з контролю над експортними процедурами та змінила підходи до співпраці з покупцями.

"Керівництво компанії тісно співпрацює з правоохоронними органами — інформація про всі ланцюги постачання, кінцевих споживачів, а також контроль використання продукції здійснюється працівниками ОГХК і представниками правоохоронних органів. Також і експорт ільменітового концентрату кінцевому споживачеві відбувається тільки в супроводі уповноважених представників правоохоронних органів", — коментують у пресслужбі ФДМ.

Зокрема зазначається, що угорська компанія SIC LUCEAT LUX KFT, про яку згадують журналісти у своєму матеріалі, не співпрацює з Росією від початку повномасштабного вторгнення.

А польська BioProfTech Sp. z oo, засновником якої є громадянин РФ, зареєстрований в окупованому Харцизьку Донецької області, купувала сировину для кінцевого споживача зі США. У ФДМ зазначають, що цю інформацію можуть підтвердити документами.

"У більшості випадків згадані в статті компанії купували пробні партії сировини для кінцевих споживачів у США, Індії, Польщі", — повідомляють у пресслужбі ФДМ.

Нагадаємо, 7 серпня видання "РБК-Україна" опублікувало матеріал про українську титанову сировину, яка через компанії-посередники може потрапляти в Росію. Серед покупців продукції вказані компанії, пов'язані з РФ або ті, що мають російських засновників. У ЗМІ також припустили, що кінцевим споживачем української титанової продукції можуть бути військові заводи Росії.

Фокус повідомляв раніше, що 8 серпня адміністрація президента США Джо Байдена має намір оголосити про виділення Україні додаткової кількості озброєнь на 200 мільйонів доларів.