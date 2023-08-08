В Одеській області побудують новий міст через Дністровський лиман — що відомо

Влада Одеської області має намір побудувати новий міст через Дністровський лиман у Затоці. Через масовані удари ЗС РФ об'єкт не підлягає відновленню.

В Одеській області мають намір побудувати автомобільну дорогу з мостовим переходом через Дністровський лиман, яка замінить зруйнований росіянами міст. Про це повідомляє "Юг.Today" із посиланням на "Програму соціально-економічного та культурного розвитку Одеської області на 2023 рік та основні напрямки розвитку на 2024-2025 роки", затверджену обласною радою.

Реалізація проєкту запланована на наступний рік.

"Стан дорожнього покриття та пропускна спроможність причорноморських доріг у межах гирла Дунаю до гирла Дніпра стають важливим елементом стримування в рамках стратегії національної безпеки. У цьому контексті необхідно виокремити вразливість транспортної логістики щодо переміщення необхідних сил у зону між Дунаєм і Дністром. Вирішенням цього питання є будівництво мосту через Дністровський лиман", — ідеться в документі.

Як повідомляють ЗМІ, міст через Дністровський лиман, який неодноразово обстрілювали росіяни, є не тільки стратегічно важливим, а й економічно доцільним, оскільки скоротить дорогу транспортного потоку до півдня Європи.

Нагадаємо, навесні 2022 року російська армія чотири рази атакувала міст у Затоці, що проходить через Дністровський лиман і з'єднує південь регіону з материковою частиною України. Після численних ракетних ударів об'єкт відновити не вдалося.

Наразі рух по мосту перекрито. Крім двох пішохідних доріжок на мосту є дві смуги для руху транспорту, а також залізничне полотно.

Фокус писав 6 серпня, що компанія Autostrada продовжує будівництво водогону Запоріжжя-Томаківка-Марганець, який зводять "з нуля" після підриву Каховської ГЕС росіянами на початку червня поточного року. Вдалося прокласти 72 із 77 км водогону.

Також Фокус писав 31 липня, що Україна і Молдова домовилися про будівництво через прикордонне село Косеуц і українське місто Ямпіль моста, який стане альтернативою переправі "Ямпіль — Косеуц". Остання не працювала кілька років, бо не відповідала реальним потребам мешканців обох держав, які змушені долати кордон у цій локації.