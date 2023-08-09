Українські громадяни, що отримують соціальну допомогу в країнах ЄС, нещодавно почали отримувати листи з вимогою надати виписку по банківському рахунку українського банку за останні три місяці. Фокус дізнався, що означають такі листи та кому врешті доведеться повертати отриману в ЄС грошову допомогу.

Киянка Марія з весни минулого року перебуває у Німеччині, де з родиною отримала прихисток. Каже, пільги для українців передбачають щомісячні виплати та окреме і доволі непогане житло. Нещодавно вона та її чоловік отримали листи від місцевих соціальних органів, де вказувалось на обов’язкове надання виписки з рахунку українського банку за три місяці, в іншому випадку усі пільги будуть скасовані.

"Не знаю, навіщо їм мій український рахунок. Можливо, вони переглянуть суму виплати або ж планують скасувати її", — підозрює Марія. Фокус спитав експертів, що відбувається та чи варто українцям хвилюватися через оновлені вимоги європейських служб.

Верифікація виплат. Чому європейцям цікаві дані банківських рахунків біженців

Ольга Черевко, керівний партнер ЮК GLS, пояснює: надання пільг та соціальної допомоги українцям європейськими країнами регулюється їх внутрішнім законодавством. За умовами законодавства європейських країн, і Німеччина не є виключенням, право на соціальну допомогу мають тільки особи, які не мають ніяких доходів і активів, або мають доходи у розмірі нижче ніж прожитковий мінімум за законодавством тієї чи іншої європейської країни. "Багато українців живуть в Німеччині, отримують там соціальну допомогу і одночасно продовжують вести бізнес в Україні, або отримують там дохід і, відповідно, витрачають його в Німеччині. Безумовно, все це привертає увагу контролюючих органів та місцевих жителів", — розповіла Ольга Черевко.

Соціальні виплати іноземцям — це добра воля країни, що прихистила біженців, а не її обов'язок, кажуть юристи

Взагалі, здійснення перевірки біженців, чи не отримують вони паралельно з виплатами інших доходів, — розповсюджена практика у різних країнах Євросоюзу. Зокрема, як повідомила Фокусу експертка, податкова консультантка Олександра Томашевська, такі перевірки проводяться в Ірландії, Ісландії, Великобританії, Нідерландах.

"Соціальні служби перевіряють не тільки інформацію про інші доходи, а й про те, чи особа не працювала без оформлення під час перебування на системі соціального забезпечення для малозабезпечених", — розповідає Олександра Томашевська.

У різних країнах Євросоюзу можуть час від часу відбуватися перевірки доцільності призначення соціальних виплат біженцям Фото: Pexels

Отже, верифікація даних біженців – це так званий стандарт, який дозволяє європейським країнам відокремити тих, хто дійсно потребує грошової допомоги, від тих, хто банально паразитує на європейській гостинності.

Як пояснив Фокусу Олександр Курявий, керівний партнер юридичної компанії "Муренко, Курявий і Партнери", у Німеччині для отримання допомоги по безробіттю, соціальної допомоги та інших видів соціальної підтримки встановлюються певні критерії, які можуть включати в себе показники доходу, майнового стану тощо. Такі критерії закріплені в законах та нормативних актах, що регулюють соціальне забезпечення в країні.

"Зокрема, у Німеччині існують закони та нормативні акти, що стосуються боротьби зі зловживанням соціальної допомоги, зокрема, шляхом перевірки доходів та майнового стану осіб, які звертаються за підтримкою", — каже експерт. Він пояснює, у Німеччині діє Закон про соціальну допомогу, який передбачає, що отримувати виплати можуть:

безробітні працездатні;

особи, чий рівень доходу недостатній, щоб покривати оплату на житло, проїзд і гідне, за німецькими нормами, життя: потреби в харчуванні, одязі, засобах гігієни, предметах домашнього вжитку, а також потреби участі в соціальному та культурному житті громади.

"Відповідно, запит на надання виписки по рахунку в українському банку може бути частиною процедури перевірки відповідності критеріям отримання соціальної підтримки в Німеччині", — впевнений Олександр Курявий.

Виплати біженцям призначаються через закони та інші нормативні акти, але йдеться про малозабезпечених осіб, а не про усіх громадян, що приїхали до країни Фото: Pexels

Юристи зазначають: у Європі посилюють контроль за цільовим використанням коштів платників податків. Тому вимоги щодо підтвердження наявності та розміру доходів, як і перебування за місцем реєстрації, є цілком логічними та обґрунтованими.

"Соціальні виплати українським біженцям не є обов’язком країни, яка їх прихистила, а є її доброю волею, тож не слід ставитись до виплат, як до чогось обов’язкового", — каже Катерина Струкова, адвокат Stron Legal Services.

Покажіть ваш дохід: як виписка з банку вплине на соціальні виплати

Якщо після надання соцслужбам у європейській країні банківської виписки з'ясується, що особа за весь час перебування в країні отримувала виплати, а паралельно – чималий дохід на картку українського банку, то цілком ймовірно, що виплати можуть бути скасовані. Ба більше, експерти попереджають: у біженців можуть запитати додаткові дані по рахунку, а ще – вимагати повернути отримані виплати за період, коли у них були підтверджені випискою з банку доходи.

"Зазвичай при з’ясуванні таких обставин особа має повернути отримані суми допомоги, іноді – оплатити штраф. Якщо допомога надавалася у вигляді соціального житла чи інших бенефітів, може вимагатися повернення вартості користування такими пільгами", — каже Олександра Томашевська.

В разі викриття інформації про незадекларовані доходи особа може не тільки лишитися допомоги, але й понести адміністративну чи кримінальну відповідальність

Експерти вважають, що вимога країн щодо виписки з банківського рахунку продиктована ще й тим, що дуже часто самі отримувачі грошей від європейських платників податків порушують умови.

"Уряд Німеччини вже неодноразово заявляв, що виплатоотримувачі порушували умови надання такої допомоги, приховуючи джерела доходу або певні заощадження. Отже, дані запити необхідні для того, щоб уряд Німеччини насамперед мав розуміння, чи доцільно тій, чи іншій людині надавати таку соціальну допомогу", — зауважив Олександр Курявий.

Якщо перевірка виявить, що особа отримувала доходи, то доведеться повертати виплати, а нових виплат в такому разі вже не буде Фото: pexels.com

Зазначимо, що, за даними Агентства ООН у справах біженців, на 1 серпня 2023 року у Європі зафіксовано 5,87 млн українських біженців. А всього у світі – 6,23 млн громадян України стали біженцями внаслідок війни. У Німеччині перебувають 1,08 млн українців (станом на 10 липня 2023).

"Людина, яка отримує допомогу, зобов’язана відповідати на запити контролюючих органів щодо її можливих доходів. Звісно, вона може відмовитися надати виписки по рахунках в Україні, але тоді навряд чи можна розраховувати на подальші виплати. Слід пам’ятати, що особи, які мають тимчасовий захист та місце проживання в Німеччині, вважаються податковими резидентами Німеччини і мають сплачувати податки з усіх своїх доходів по всьому світу в Німеччині. Тому у разі викриття інформації про доходи, які не були задекларовані в Німеччині, особа може не тільки залишитися без соціальної допомоги, але й понести адміністративну, а в деяких випадках і кримінальну відповідальність за ухилення від сплати податків за законодавством Німеччини", — попередила Ольга Черевко.

Виплати важливіші: чи порушується банківська таємниця через вимоги засвітити дані рахунків

Фокус також опитав експертів щодо порушення банківської таємниці, зокрема, соціальними органами країн ЄС, коли вони вимагають від громадян України надати виписку з банківського рахунку. Проте опитані експерти кажуть, що банківська таємниця тут ні до чого, адже виплати мають бути верифіковані, що означає потребу проведення державою належного контролю за виділеними на них бюджетними коштами.

З кожним роком все вище ймовірність, що дані про рух коштів та суми транзакцій громадян будуть все частіше перевірятися державними контролюючими органами

"Збереження банківської таємниці — це зобов’язання банків, а не їх клієнтів, тому запит соціальних служб щодо інформації про фінансовий стан до тих, хто звертається за соціальними виплатами, ніяк не може бути порушенням банківської таємниці, є цілком обґрунтованим, оскільки виплати — це право, а не обов’язок", — підкреслила Катерина Струкова.

Банки ЄС турбуються про збереження даних про рахунки клієнтів, але надання самостійно виписки з рахунку не порушує банківську таємницю

На думку Нікіти Муренка, керівного партнера юридичної компанії "Муренко, Курявий і Партнери", поняття "банківська таємниця" включає в себе конфіденційність фінансової інформації про клієнта, яка знаходиться в розпорядженні банку, і саме банки зобов'язані зберігати цю інформацію у таємниці та не розголошувати її третім особам без дозволу клієнта або випадків, передбачених законодавством. Але майбутнє банківської таємниці викликає багато питань.

"У сучасному світі, з підвищеним рівнем фінансової злочинності та тероризму, питання збереження банківської таємниці стає все складнішим. Багато країн вже ввели обмеження стосовно банківської таємниці, зокрема, підписали міжнародні угоди щодо автоматичного обміну інформацією про фінансові рахунки. На мою думку, подальша доля банківської таємниці буде залежати від міжнародних стандартів та вимог боротьби з фінансовою злочинністю, а також від законодавства країни, де діє банк. У будь-якому випадку, збереження конфіденційності фінансової інформації клієнтів залишається важливим питанням, яке повинно бути збалансовано з необхідністю боротися з фінансовою злочинністю та забезпечувати ефективну роботу системи фінансового моніторингу", — вважає Нікіта Муренко.

Експерти кажуть: лише верифікація виплат дозволяє державам розділити малозапезпечених біженців від тих, хто приїхав на "Бентлі" та подав заяву на отримання виплат Фото: Ken Schluchtmann

Отже, з кожним роком все вище ймовірність, що дані про рух коштів та суми транзакцій громадян будуть все частіше перевірятися державними контролюючими органами. Йдеться і про країни Євросоюзу, і про Україну.

"Дані про рух і операції коштів на рахунках у банках не є у переліку банківської таємниці відповідно до закону України "Про банки і банківську діяльність", і процедури розкриття банками цієї таємниці не поширюються на відомості про рахунки громадян. Але якщо говорити про тренд прозорості, то, без сумніву, у майбутньому будуть тенденції до посилення моніторингу і контролю за операціями по рахунках фізичних осіб, буде більше запитань щодо співставності операцій та джерел походження коштів на рахунках громадян. Це правомірно, якщо особа отримує соціальні виплати. Питання не у банківській таємниці, а у зловживанні чи неправомірному отриманні допомоги. Якщо особа допомогу не отримувала, ніхто у Європі не цікавитиметься її доходами, окрім випадків дуже великих статків, але це інша історія", — резюмувала Олександра Томашевська.