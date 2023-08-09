Штраф та повернення виплат: що загрожує біженцям у ЄС, які отримують доходи в Україні

У країнах ЄС проводиться верифікація даних про біженців, зокрема соціальні органи вивчають дані банківських рахунків українців, які отримують соціальну допомогу. Чи вплине виписка з банку на подальше отримання українцями виплат?

Українські громадяни, що отримали прихисток в ЄС, у липні почали отримувати листи від соціальних органів, де від них вимагають дані про рахунок в українському банку. В листах також повідомляється, що в разі відмови надати виписку усі пільги біженцям будуть скасовані. Про це пише Фокус у статті "Виплати для українців скасують? Чому в ЄС вимагають від біженців виписку з українського банку".

Як повідомила керуючий партнер ЮК GLS Ольга Черевко, у ЄС право на соціальну допомогу мають тільки ті особи, що не мають ніяких доходів та активів, або ж мають доходи нижче рівня прожиткового.

"Людина, яка отримує допомогу, зобов’язана відповідати на запити контролюючих органів щодо її можливих доходів. Звісно, вона може відмовитися надати виписки по рахунках в Україні, але тоді навряд чи можна розраховувати на подальші виплати", — пояснила експертка.

Які виплати отримують біженці з України в Німеччині у 2023 році

Як повідомила Фокусу Катерина Струкова, адвокат Stron Legal Services, з 1 січня 2023 року в Німеччині відбуваються коригування виплат від держави через інфляцію. Українські біженці, які отримали статус тимчасового захисту, відповідно до нововведень, отримуватимуть матеріальну допомогу на рівні з німцями. Розмір виплат зросте на 40-50 євро на місяць.

Країни ЄС посилюють контроль за виплатами біженцям

"Серед тих, хто має право на виплати в межах проекту Bürgergeldgesetz — особи, які не можуть покрити потреби коштом свого доходу та активів. Грошові виплати для українських біженців з 1 червня 2022 року в Німеччині видає центр зайнятості. Регулярна виплата у рамках допомоги з безробіття становить 449 євро на місяць. Якщо українець проживає з родиною, то сума буде трохи меншою – 404 євро на особу. З 1 липня у Німеччині починається другий етап змін правил соціальної допомоги від центру зайнятості, яку одержують українські біженці. Однією з умов отримання виплат буде постійне проживання за місцем реєстрації. З необов'язкової причини можна бути відсутнім не більше 21 дня на рік", — каже Катерина Струкова.

Виписка з українського банку: чи скасують біженцям виплати

Як розповіла Фокусу Олександра Томашевська, податкова консультантка, листи щодо даних з банківського рахунку в українському банку також отримують біженці в інших країнах — в Ірландії, Ісландії, Великобританії, Нідерландах. "Соціальні служби перевіряють не тільки інформацію про інші доходи, а й про те, чи особа не працювала без оформлення під час перебування на системі соціального забезпечення для малозабезпечених", — каже експертка.

За словами Олександра Курявого, керуючого партнера юридичної компанії "Муренко, Курявий і Партнери", у Німеччині існують закони та нормативні акти, що стосуються боротьби зі зловживанням соціальної допомоги, у тому числі, шляхом перевірки доходів та майнового стану осіб, які звертаються за підтримкою.

Він пояснив: у Законі про соціальну допомогу, що діє в Німеччині, наприклад, йдеться, що отримувачами виплат можуть бути безробітні працездатні та особи, у яких рівень доходів недостатній, щоб покривати головні витрати (наприклад, житло, проїзд, харчування).

Біженцям з України можуть скасувати виплати соціальної допомоги, якщо ті отримували доходи в Україні Фото: Getty Images

"Запит на надання виписки по рахунку в українському банку може бути частиною процедури перевірки відповідності критеріям отримання соціальної підтримки в Німеччині", — каже Курявий.

На думку Катерини Струкової, німецька влада посилює контроль за цільовим використанням коштів німецьких платників податків. "Тож, вимоги щодо підтвердження наявності та розміру доходів, як і перебування за місцем реєстрації, є цілком логічними та обґрунтованими, особливо з огляду на те, що інколи за соціальними виплатами та гуманітарною допомогою приїжджають українські біженці на мерседесах, шокуючи тих же німців брендовим одягом, які самі німці не можуть собі дозволити", — каже Катерина Струкова.

Якщо після вивчення виписки соціальні служби дізнаються, що особа отримувала виплати, а в цей час і дохід на рахунок в українському банку, то скоріше за все соціальна допомога може бути скасована. Також соціальні органи країни можуть вимагати у таких біженців з доходами повернути отримані раніше соціальні виплати.

"Зазвичай при з’ясуванні таких обставин особа має повернути отримані суми допомоги, іноді – оплатити штраф. Якщо допомога надавалася у вигляді соціального житла чи інших бенефітів, може вимагатися повернення вартості користування такими пільгами", — каже Олександра Томашевська.

Раніше Фокус писав, що понад 10 000 українських біженців, які переїхали до Великобританії після початку повномасштабної війни, можливо, доведеться повернутися додому після закінчення терміну дії віз.

Як вже писав Фокус, Канада з 23 жовтня запроваджує спеціальну постійну підтримку для тих українців, які хочуть залишитися в Канаді зі своєю родиною назавжди.