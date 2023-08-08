Закрили шлях: у Кабміні зацікавилися автобусними перевезеннями до РФ

Як з'ясували в уряді, існувало 140 автобусних маршрутів з України до Росії: їздили в об'їзд через територію країн ЄС.

В Кабінеті міністрів України почалась реформа у сфері автобусних перевезень. На першому етапі реформи зосередились на міжнародних перевезеннях, серед іншого на тих, які ведуть до Росії або на тимчасово окуповані території. Про це розповіли на "Урядовому порталі".

Заступник міністра інфраструктури Сергій Деркач пояснив деталі урядових новацій. З його слів, на першому етапі звернулись до міжнародних перевезень і закрили 280 маршрутів:

маршрути до Польщі — 140 шт. (118 — через відсутність дозволів Польщі, 22 — через заяви перевізників);

маршрути до РФ — 140 шт.

На наступних кроках перевірять інші міжнародні автобусні маршрути, заявив посадовець. Також пояснив, для чого уряд почав перевірку — щоб бачити реальну ситуацію на ринку, покращити сервіс "єЧерга", закрити маршрути, які були лише на папері. Зокрема, якщо закрити недіючі маршрути, які раніше зареєстрував якийсь перевізник, то збільшиться ринок: "Через наявність певного маршруту лише на папері, інший перевізник не може відкрити маршрут та надавати відповідні послуги".

Є маршрути, які проходять через тимчасово окуповані території, нагадав заступник міністра. Ці маршрути зараз не діють, тому їх потрібно закрити. Один зі способів — перевізник повинен сам написати відповідну заяву. Заяву слід подавати до Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

Зазначимо, Фокус публікував розслідування щодо автобусних перевезень до Росії. З'ясувалось, що українці мали можливість вільно їздити на території країни-агресора: відповідні маршрутні автобуси виїздили зі Львова щодва-щотри тижні.

Коли автобус наближався до контрольно-пропускного пункту водій попереджав пасажирів: усі мали говорити, що їдуть до Варшави. Однак вже на території Польщі автобус розвертався і прямував до Латвії чи Литви. Звідти ж людина легко добиралась до самої Москви, ідеться у розслідуванні.

Юрист роз'яснив, що подібні мандрівки для українців досі легальні — закон не забороняє відвідувати Росію з "туристичною метою". Втім наголосив, що для перевізників подібні поїздки все ж незаконні.

Нагадуємо, 4 серпня Міноборони Росії повідомило про візит міністра оборони Сергія Шойгу на тимчасово окуповані території України. Запевнили, нібито посадовець відвідав штаб угрупування "Центр" і оглянув трофейну техніку.

Тим часом 8 серпня в окупованому Криму пролунали вибухи: димить та вибухає на полігоні біля Джанкоя.