Виїжджають зі Львова: українці продовжують їздити до РФ, – розслідування (відео)

За словами журналістів, кожні два-три дні зі Львова вирушають автобуси до російської столиці.

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Незважаючи на закритий кордон із Російською Федерацією, приватні перевізники пропонують українцям потрапити на територію країни-агресора через Європу. Про це йдеться у репортажі "Еспресо TV".

Журналісти зазначили, що 25 жовтня 2015 року Україна припинила пряме авіасполучення з Росією. А з початком повномасштабного вторгнення було скасовано автобусні та залізничні рейси.

Поки на офіційні перевезення встановлена заборона, перевізники влаштували бізнес на поїздках до агресора. У соціальних мережах існують групи, де щодня публікують оголошення про рейси до Москви.

Наприклад, подорож зі Львова до Червоної площі коштує від 300 доларів. Маршрут перевізників прокладено через країни Європи, зокрема через Польщу, Литву та Латвію.

Шлях у РФ зазвичай лежить через Польщу, Литву та Латвію

"Головне — на кордоні з Польщею сказати, що прямуєте до Варшави. Далі їдете спокійно до Латвії і там пересідаєте на інший автобус, до Москви. З документів потрібно мати закордонний паспорт", — йдеться в одному з оголошень.

Про популярність подібних послуг можна судити за частотою подорожей. Перевізники вирушають зі Львова приблизно раз на два-три дні. Також працюють і перевезення назад до України.

У Держприкордонслужбі зазначили, що не мають можливості розвернути на кордоні людей, які прямують до Росії, оскільки неможливо визначити їхню кінцеву точку подорожі.

"Люди їдуть, наприклад, до Москви. Як прикордонники можуть заборонити їм їхати? Ми діємо згідно із законом України. Якщо людина не має заборони на виїзд з України через ті функціонуючі пункти пропуску, то ми не можемо її не пропустити", — пояснили у відомстві.

Українці дістаються РФ через Європу

За словами юриста, в тому, що українці їдуть до РФ із туристичною метою, немає складу злочину. Водночас перевізники таким чином порушують закон.

Представник СБУ у Львівській області Роксолана Яворська зазначила, що не існує пасажирського сполучення між Україною та РФ через європейські країни. За її словами, за подібними та пропозиціями можуть стояти шахраї або представники ворожих спецслужб.

Нагадаємо, що 17 березня у Міністерстві інфраструктури України повідомили про продовження угоди про "транспортний безвіз" між Україною та Європейським союзом ще на один рік.

Раніше, 16 лютого ми також писали про те, що у Києві зловмисники створили незаконну схему перевезення пасажирів у тимчасово окуповані Крим та Донецьк через країни Центральної Європи.