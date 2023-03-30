Выезжают со Львова: украинцы продолжают ездить в РФ, – расследование (видео)

По словам журналистов, каждые два-три дня со Львова отправляются автобусы в российскую столицу.

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Несмотря на закрытую границу с Российской Федерацией частные перевозчики предлагают украинцам попасть на территорию страны-агрессора через Европу. Об этом говорится в репортаже "Эспрессо TV".

Журналисты отметили, что 25 октября 2015 года Украина прекратила прямое авиасоединение с Россией. А с началом полномасштабного вторжения были отменены автобусные и железнодорожные рейсы.

Пока на официальные перевозки установлен запрет, перевозчики устроили бизнес на поездках к агрессору. В социальных сетях существуют группы, где ежедневно публикуют объявления о рейсах в Москву.

К примеру, путешествие со Львова к Красной площади стоит от 300 долларов. Маршрут перевозчиков проложен через страны Европы, в частности через Польшу, Литву и Латвию.

Путь в РФ обычно лежит через Польшу, Литву и Латвию

"Главное – на границе с Польшей сказать, что следуете в Варшаву. Далее едете спокойно в Латвию и там пересаживаетесь на другой автобус, в Москву. Из документов нужно иметь загранпаспорт", – говорится в одном из объявлений.

О популярности подобных услуг можно судить по частоте поездок. Перевозчики отправляются из Львова примерно раз в два-три дня. Также работают и перевозки обратно в Украину.

В Госпогранслужбе отметили, что не имеют возможности развернуть на границе людей, направляющихся в Россию, так как невозможно определить их конечную точку путешествия.

"Люди едут, к примеру, в Москву. Как пограничники могут запретить им ехать? Мы действуем по закону Украины. Если у человека нет запрета на выезд из Украины из-за тех функционирующих пунктов пропуска, то мы не можем его не пропустить", — объяснили в ведомстве.

Украинцы добираются в РФ через Европу

По словам юриста, в том, что украинцы едут в РФ с туристической целью, нет состава преступления. В то же время перевозчики таким образом нарушают закон.

Представитель СБУ во Львовской области Роксолана Яворская отметила, что не существует пассажирского сообщения между Украиной и РФ через европейские страны. По ее словам, за подобным и предложениями могут стоять мошенники или представители вражеских спецслужб.

Напомним, что 17 марта в Министерстве инфраструктуры Украины сообщили о продлении соглашения о "транспортном безвизе" между Украиной и Европейским союзом еще на один год.

Ранее, 16 февраля мы также писали о том, что в Киеве злоумышленники создали незаконную схему перевозки пассажиров во временно оккупированные Крым и Донецк через страны Центральной Европы.