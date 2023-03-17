Украина и Евросоюз продлили на год "транспортный безвиз"
Действие Соглашения продлится до 30 июня 2024 года. Украинским перевозчикам не нужно будет получать разрешения для двусторонних и транзитных перевозок в страны ЕС.
Соглашение о "транспортном безвизе" между Украиной и Европейским союзом продлили еще на год. Об этом рассказали в Министерстве инфраструктуры Украины.
Соглашение о либерализации грузовых автоперевозок продолжили до 30 июня 2024 года. Благодаря этому документу украинским перевозчикам больше не требуется разрешение для двусторонних и транзитных перевозок в страны Евросоюза.
Впервые "транспортный безвиз" подписали в июне 2022 года. Главной причиной стала система разрешений на грузоперевозки, из-за которой общее количество перевозок было недостаточным.
Сразу после начала действия Соглашение доказало свою эффективность. В июне 2022 года количество украинских перевозчиков, которые пересекли границу Европейского Союза, увеличилось на 53% в сравнении с аналогичным периодом за 2021 год. При этом само количество пересечений увеличилось на 43%.Важно
"Транспортный безвиз" также упрощает процедуру признания водительских прав. Водителям больше не нужно иметь удостоверение международного образца.
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