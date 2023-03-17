Украина и Евросоюз продлили на год "транспортный безвиз"

Действие Соглашения продлится до 30 июня 2024 года. Украинским перевозчикам не нужно будет получать разрешения для двусторонних и транзитных перевозок в страны ЕС.

Related video

Соглашение о "транспортном безвизе" между Украиной и Европейским союзом продлили еще на год. Об этом рассказали в Министерстве инфраструктуры Украины.

Соглашение о либерализации грузовых автоперевозок продолжили до 30 июня 2024 года. Благодаря этому документу украинским перевозчикам больше не требуется разрешение для двусторонних и транзитных перевозок в страны Евросоюза.

Впервые "транспортный безвиз" подписали в июне 2022 года. Главной причиной стала система разрешений на грузоперевозки, из-за которой общее количество перевозок было недостаточным.

Сразу после начала действия Соглашение доказало свою эффективность. В июне 2022 года количество украинских перевозчиков, которые пересекли границу Европейского Союза, увеличилось на 53% в сравнении с аналогичным периодом за 2021 год. При этом само количество пересечений увеличилось на 43%.

Важно

Польша отменила въездные разрешения для украинских бензовозов

"Транспортный безвиз" также упрощает процедуру признания водительских прав. Водителям больше не нужно иметь удостоверение международного образца.

Ранее Фокус сообщал, что Литва расширила ограничения на перевозку грузов через свою страну в Калининградскую область России.