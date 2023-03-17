Україна та Євросоюз продовжили на рік "транспортний безвіз"

Дія Угоди триватиме до 30 червня 2024 року. Українським перевізникам не потрібно отримувати дозволи для двосторонніх та транзитних перевезень до країн ЄС.

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Угоду про "транспортний безвіз" між Україною та Європейським Союзом продовжили ще на рік. Про це розповіли у Міністерстві інфраструктури України.

Угоду про лібералізацію вантажних автоперевезень продовжили до 30 червня 2024 року. Завдяки цьому документу українським перевізникам більше не потрібен дозвіл для двосторонніх та транзитних перевезень до країн Євросоюзу.

Вперше "транспортний безвіз" підписали у червні 2022 року. Головною причиною стала система дозволів на вантажоперевезення, через яку загальна кількість перевезень була недостатньою.

Відразу після початку дії Угода довела свою ефективність. У червні 2022 року кількість українських перевізників, які перетнули кордон Європейського Союзу, збільшилася на 53% порівняно з аналогічним періодом за 2021 рік. При цьому сама кількість перетинів збільшилась на 43%.

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"Транспортний безвіз" також спрощує процедуру визнання прав водія. Водіям більше не потрібно мати посвідчення міжнародного зразка.

Раніше Фокус повідомляв, що Литва розширила обмеження на перевезення вантажів через свою країну до Калінінградської області Росії.